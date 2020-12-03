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Toyota C-HR GR Sport karşınızda

03.12.2020 13:50 | Son Güncelleme:
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Toyota C-HR GR Sport karşınızda

Toyota, yeni C-HR ’nin daha sportif versiyonu olan modelini, GR Sport ön adıyla sunmaya başladı. 2021 Toyota C-HR GR Sport tüm otomobil severlerin dikkatini üzerine çekti. Model ilk olarak Avustralya'da ortaya çıktı.

Daha sportif Toyota C-HR GR Sport ortaya çıktı. Otomobil üreticileri son dönemde sporcu ruhlu otomobil üretmek yerine, daha agresif tasarımlara sahip otomobiller tasarlamayı çok seviyor. Tabi ki onlara isim uzantısı vermek yerinde bir hareket oluyor. Hyundai'nin yeni N Line ve Audi'nin S Line uzauntıları bu konuya örnek olarak verilebilir. Toyota'nın C-HR modeli de bu modaya uyan modellerden. GR Sport ile Toyota C-HR, sadece kozmetik olarak daha sporcu ruha sahip bir otomobil isteyenlere seçenek olacak.

2021 Toyota C-HR GR Sport

TOYOTA C-HR GR SPORT 'UN TASARIMI NASIL?

Toyota, GR Sport departmanında ilham alarak C-HR modelini yeniden tasarladı. 2021 Toyota C-HR GR Sport, daha agresif ön tampon ve ızgaraya sahip. Akabinde tamponlar ve sis farları da GR Sport versiyonuna özgü olarak revize edilmiş. 2021 Toyota C-HR GR Sport modelinin altında 19 inç alaşımlı jantlara yer verilmiş. 225/45 ölçülerinde lastiklerle süslenen model, oldukça sportif görünüyor. Ön tarafta GR Sport logoları, ızgarada GR Sport amblemleri dikkatlerden kaçmıyor. 2021 Toyota C-HR GR Sport modelinin dış tasarımında piyano siyahı detaylar da kullanılıyor. Ayrıca beyaz fren kaliperleri de otomobili daha farklı göstermiş.

2021 Toyota C-HR GR Sport Kokpit

TOYOTA C-HR GR SPORT 'UN KOKPİTİ NASIL?

Sportif makyaj, 2021 Toyota C-HR GR Sport modelinin kokpitinde de etkisini gösteriyor. Siyah deri döşemeler, koyu gümüş kaplamalar, piyano siyahı detaylar içeride bolca kullanılmış. GR Sport logolu Start&Stop düğmesi de iç mekana farklılık katmış. 8 inç büyüklüğünde bir bilgi-eğlence sistemi modelde yerini almış. 4,2 inç büyüklüğünde bir bilgi ekranı da, gösterge panelinin hemen ortasında konumlanmış. Navigasyon, çift bölgeli klima, altı hoparlörlü ses sistemi, otomatik karartmalı dikiz aynası, elektrikli park freni, yağmur algılayıcı silecekler ve anahtarsız giriş modelde standart olarak sunuluyor.

2021 Toyota C-HR GR Sport

TOYOTA C-HR GR SPORT HANGİ MOTORLAR İLE GELİYOR?

Modelde 1.8 litrelik atmosferik makine ile geliyor. Bu motora birde elektrikli bir sistem eşlik ediyor. Kombine sistem 2021 Toyota C-HR GR’ye 128 HP güç sağlıyor. Modelin aerodinamik yapısı desteklensin diye standart C-HR modeline göre 15 mm daha alçak olarak revize edilmiş. Süspansiyon ve direksiyon sisteminde yapılan değişimler ile otomobilin sürüş dinamikleri arttırılmış.

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