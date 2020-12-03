Toyota C-HR GR Sport karşınızda

Daha sportif Toyota C-HR GR Sport ortaya çıktı. Otomobil üreticileri son dönemde sporcu ruhlu otomobil üretmek yerine, daha agresif tasarımlara sahip otomobiller tasarlamayı çok seviyor. Tabi ki onlara isim uzantısı vermek yerinde bir hareket oluyor. Hyundai'nin yeni N Line ve Audi'nin S Line uzauntıları bu konuya örnek olarak verilebilir. Toyota'nın C-HR modeli de bu modaya uyan modellerden. GR Sport ile Toyota C-HR, sadece kozmetik olarak daha sporcu ruha sahip bir otomobil isteyenlere seçenek olacak.
Toyota, GR Sport departmanında ilham alarak C-HR modelini yeniden tasarladı. 2021 Toyota C-HR GR Sport, daha agresif ön tampon ve ızgaraya sahip. Akabinde tamponlar ve sis farları da GR Sport versiyonuna özgü olarak revize edilmiş. 2021 Toyota C-HR GR Sport modelinin altında 19 inç alaşımlı jantlara yer verilmiş. 225/45 ölçülerinde lastiklerle süslenen model, oldukça sportif görünüyor. Ön tarafta GR Sport logoları, ızgarada GR Sport amblemleri dikkatlerden kaçmıyor. 2021 Toyota C-HR GR Sport modelinin dış tasarımında piyano siyahı detaylar da kullanılıyor. Ayrıca beyaz fren kaliperleri de otomobili daha farklı göstermiş.
Sportif makyaj, 2021 Toyota C-HR GR Sport modelinin kokpitinde de etkisini gösteriyor. Siyah deri döşemeler, koyu gümüş kaplamalar, piyano siyahı detaylar içeride bolca kullanılmış. GR Sport logolu Start&Stop düğmesi de iç mekana farklılık katmış. 8 inç büyüklüğünde bir bilgi-eğlence sistemi modelde yerini almış. 4,2 inç büyüklüğünde bir bilgi ekranı da, gösterge panelinin hemen ortasında konumlanmış. Navigasyon, çift bölgeli klima, altı hoparlörlü ses sistemi, otomatik karartmalı dikiz aynası, elektrikli park freni, yağmur algılayıcı silecekler ve anahtarsız giriş modelde standart olarak sunuluyor.
Modelde 1.8 litrelik atmosferik makine ile geliyor. Bu motora birde elektrikli bir sistem eşlik ediyor. Kombine sistem 2021 Toyota C-HR GR’ye 128 HP güç sağlıyor. Modelin aerodinamik yapısı desteklensin diye standart C-HR modeline göre 15 mm daha alçak olarak revize edilmiş. Süspansiyon ve direksiyon sisteminde yapılan değişimler ile otomobilin sürüş dinamikleri arttırılmış.