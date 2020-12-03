Toyota C-HR GR Sport karşınızda

Daha sportif Toyota C-HR GR Sport ortaya çıktı. Otomobil üreticileri son dönemde sporcu ruhlu otomobil üretmek yerine, daha agresif tasarımlara sahip otomobiller tasarlamayı çok seviyor. Tabi ki onlara isim uzantısı vermek yerinde bir hareket oluyor. Hyundai'nin yeni N Line ve Audi'nin S Line uzauntıları bu konuya örnek olarak verilebilir. Toyota'nın C-HR modeli de bu modaya uyan modellerden. GR Sport ile Toyota C-HR, sadece kozmetik olarak daha sporcu ruha sahip bir otomobil isteyenlere seçenek olacak.

TOYOTA C-HR GR SPORT 'UN TASARIMI NASIL?

Toyota, GR Sport departmanında ilham alarak C-HR modelini yeniden tasarladı. 2021 Toyota C-HR GR Sport, daha agresif ön tampon ve ızgaraya sahip. Akabinde tamponlar ve sis farları da GR Sport versiyonuna özgü olarak revize edilmiş. 2021 Toyota C-HR GR Sport modelinin altında 19 inç alaşımlı jantlara yer verilmiş. 225/45 ölçülerinde lastiklerle süslenen model, oldukça sportif görünüyor. Ön tarafta GR Sport logoları, ızgarada GR Sport amblemleri dikkatlerden kaçmıyor. 2021 Toyota C-HR GR Sport modelinin dış tasarımında piyano siyahı detaylar da kullanılıyor. Ayrıca beyaz fren kaliperleri de otomobili daha farklı göstermiş.