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TOZLUYAKA İZLE! FOX TV yaz dizisi Tozluyaka 8. bölümde neler olacak?

22.08.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tozluyaka dizisi 22 Ağustos 2022 Perşembe günü 8. bölümüyle ekrana geliyor. Dolunay Soysert, Emre Kınay, Tayanç Ayaydın, Begüm Birgören ve Kaan Mirac Sezen gibi dikkat çeken oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren FOX TV'nin sevilen dizisinin yeni bölümünde neler olacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette, "Tozluyaka izle", "FOX TV yaz dizisi Tozluyaka 8. bölümde neler olacak?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte detaylar...

TOZLUYAKA İZLE! FOX TV yaz dizisi Tozluyaka 8. bölümde neler olacak?

Tozluyaka dizisinde neler olacağı yeni bölüm fragmanının ekrana gelmesinin ardından merak konusu oldu. 27 Haziran'da ilk bölümüyle İlk Bölümü 27 Haziran tarihinde FOX TV'de ekrana gelen Semih Bağcı'nın yönetmenliğini üstlediği, Yekta Torun'un ise senaryosunu kaleme aldığı dizi nefes kesen bir bölümle ekrana geliyor. Birçok kişi arama motorlarında "Tozluyaka izle" ve "FOX TV yaz dizisi Tozluyaka 8. bölümde neler olacak?" konu başlıklarını sorguluyor. İşte FOX TV'nin sevilen yaz dizisinin yeni bölümünde olacaklar...

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TOZLUYAKA DİZİSİNİN 8. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Tozluyaka dizisi 8. bölüm konusu:

"Cemre’ye yapılan haksızlık Ali ve arkadaşları kadar Berk’in de çok pişman olmasına neden olur. Herkes yaptığı hatayı telafi etme derdindeyken Ali ve Berk’e uyarı niteliğinde bir başka gizemli mesaj daha gelir. Ancak bu defa bu gizemli kişinin kim olduğunu bulmaya çok yaklaşmıştır Ali.

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Kenan’ın evinde Vefa’ya ait anahtarlığı bulan Derya’nın şüpheleri ise had safhadadır. Gençlere bu durumu anlatamadığı için tek destekçisi Önder’den yardım ister. Kenan’ın konser gecesine dair sakladıkları olduğuna inanıyorlardır ve bunu kanıtlamak için harekete geçerler.

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Tüm bu kaosun ve gizemin içinde yeşeren aşklar, yeni arkadaşlıklar ve biten dostluklar ile yeni başlangıçların ilk adımı da atılmış olur. "

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TOZLUYAKA DİZİSİNİN DİZİSİNİN GEÇEN BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?

FOX TV'de geçtiğimiz hafta ekrana gelen Tozluyaka'nın 7. bölümünde; Kenan, Ali’nin babası olduğunu öğrendikten sonra oğluna yakın amaçlar. Derya ise buna izin vermez. Tüm okların Cemre’yi işaret ettiği gerçeği de gençler arasında şüpheden öteye geçmiştir artık. Herkesin derdi bunu kanıtlamaktır. Ancak bir kişi aslında gerçeğin ne olduğunu biliyordur. Herkesle oyun oynar. Ama bu oyun çok ağır sonuçlar doğuracaktır.
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TOZLUYAKA DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Tozluyaka dizisinin konusu:

"Şans bile yolunu şaşırmadan uğramazdı Tozluyaka’ya ama bodoslama daldı birbirlerini kardeş seçenlerin arasına… Umudun yolculuğu başladı bu defa... Geçtikleri her sokağa, adını söyledikleri her insana, zulme, adaletsizliğe, sevgiye aç olanlara dokunmalarını sağladı… Bu herkesin hikayesiydi. Onlar sadece içimizdeki şanslı olanlardı."

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TOZLUYAKA DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Tozluyaka dizisinin oyuncuları şu şekilde:

Emre Kınay,

Dolunay Soysert,

Tayanç Ayaydın,

Nur Yazar, Nebil Sayın,

Kadim Yaşar,

Kaan Mirac Sezen,

Ecem Çalhan,

Ulvi Kahyaoğlu,

Serra Pirinç,

Çağla Şimşek,

Can Bartu Aslan,

Durukan Çelikkaya,

Oğulcan Arman Uslu,

Duygu Özşen,

Özgür Foster,

Ahmet Haktan Zavlak

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Dolunay Soysert Emre Kınay Tayanç Ayaydın Tozluyaka dizisi fox tv izle
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