Tozluyaka'nın yıldızları Kaan Miraç Sezen ve Can Bartu Arslan dizi için ne yapmış? İşte bilinmeyen o gerçek!

Sözleri oyuncu Kaan Miraç Sezen ve Can Bartu Arslan'a ve bestesi Doruk Kurt'a ait olan 'Hadi Sıkı Tut' isimli rap parçası Tozluyaka dizisi için yapıldı. Tozluyaka'nın uyumlu ikilisi olarak hafızalara kazınan Kaan Miraç Sezen ve Can Bartu Arslan, dizinin yayınlandığı dönemde rap şarkısı çıkardılar fakat bu durumu çok duyurmadılar.

ŞAŞIRTAN SONLA BİTMİŞTİ

Tozluyaka dizisinin başrollerinde Emre Kınay, Dolunay Soysert, Tayanç Ayaydın, Begüm Birgören ve Kaan Mirac Sezen yer aldı.

Tozluyaka dizisi, Ali ve arkadaşlarının kendi hallerindeki mutlu hayatlarının bir gecede değişmesini konu ediniyordu.

Sırlarla dolu uzun bir gece de arkadaşlarının ölümüne tanık olan Ali ve Arkadaşları adaletin kendilerine uğramayacağına inandıkları için bir mücadeleye giriştiler.

Ali ve arkadaşlarının tek hedefi öldürülen arkadaşlarının katilini bulmaktı.

Dizinin finalinde ise Önder ve Derya birbirine kavuştu. Berk intihar etmekten son anda vazgeçti. En çokta o sahne konuşuldu.

Tozlu Yaka semtini satın alan Kenan ise mahalle çıkışında ölü bulundu. Katilin kim olduğu seyirciye gösterilmedi.

TOZLUYAKA'NIN İKİLİSİ DİZİ İÇİN RAP YAPMIŞ!

Oyuncu Kaan Miraç Sezen ve Can Bartu Arslan Tozluyaka dizisiyle adından sık sık söz ettirdiler.

Bir sezon yayınlandıktan sonra final kararı alan Tozluyaka dizisinde Ali ve Sinan karakterlerine hayat veren Kaan Miraç Sezen ve Can Bartu Arslan, dizide uyumlu ikililerdi.

Yer aldıkları dizi için rap müzik parçası 'Hadi Sıkı Tut'u yayınlayan ikili bu durumu çok fazla duyurmadılar.

Sözleri oyuncu Kaan Miraç Sezen ve Can Bartu Arslan'a ve bestesi Doruk Kurt'a ait olan 'Hadi Sıkı Tut' isimli rap parçası Tozluyaka dizisi için yapıldı.

Derin anlamlar barındıran 'Hadi Sıkı Tut'un sözleri ise şu şekilde;

Umutlara yelken açan bir geminin esiriyiz.

Cilalanmış hayallerle, rüyalarda denk düşeriz.

Pandora'nın sandığından, mutluluğu seçer misin?

Mutluluğunun tozunu, üfleyince siler miyim?

Sarılmış buket gibi, Farklı kokan çiçeklerdik.

Hayattaki eksikleri göğüs gerip, eskitirdik.

Zamansız olsa bile, insanlar üzse bile.

Hayat bak geçer deme.

Vefa'sız kalsak bile.

Kimin elini tutsak; Unuturlar, bırakırlar bizi.

Kimin elini tutsak; Unuturlar, bırakırlar bizi.

Hadi sık tut, hadi sıkı tut.

Hadi sıkı tut, beni.

Uçurumun eşiğinde, uçurumda ayağım.

Gerçekleri gördüm, insanlığı tanıyıp.

Yıpratmış seneler, tanyeline yakılır.

Kalbimin kapıları, bir tek sana aralı.

Gözlerimden düşen yağmur oldu benim gerçeğim.

Hani nerde, kaybolan o güzel gençliğim.

Mutluluktan uçar gibi, kanatlarım kırık benim.

Gözlerimde hüzün seli,

Korur musun? Annem gibi.

Kimin elini tutsak; Unuturlar, bırakırlar bizi.

Kimin elini tutsak; Unuturlar, bırakırlar bizi.

Hadi sık tut, hadi sıkı tut.

Hadi sıkı tut, beni.



