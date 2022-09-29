HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Trabzon'da korkunç kaza! 50 metreden şarampole uçtular... Bir aile yok oldu

Trabzon'da korkunç kaza! 50 metreden şarampole uçtular... Bir aile yok oldu

29.09.2022 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Feci kaza Trabzon'un Arsin ilçesinde meydana geldi. 32 yaşındaki Mehmet Güngörmüş'ün kullandığı otomobil 50 metre yükseklikten şarampole uçtu. Korkunç kazada Mehmet Güngörmüş ile birlikte eşi Emine (27), oğulları İnayet (6) ve Yavuz Selim Güngörmüş (3) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Arsin ilçesi girişi Karadeniz Sahil Yolu’nda meydana geldi. Mehmet Güngörmüş yönetimindeki 31 ADS 672 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 50 metre yükseklikten şarampole uçtu.

ss

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki Mehmet, eşi Emine ile oğulları İnayet ve Yavuz Selim Güngörmüş'ü ağır yaralı olarak araçtan çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yomra Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan karı- koca ve 2 çocuğu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

FF

gg

16 yaşındaki Yağmur'u 27 yerinden bıçaklayarak katletmişti! Zanlının sözleri sonrası sinir krizi geçirdiler16 yaşındaki Yağmur'u 27 yerinden bıçaklayarak katletmişti! Zanlının sözleri sonrası sinir krizi geçirdiler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taksiye binme çabası sosyal medyada gündem oldu! "500 TL de versen gitmem"Taksiye binme çabası sosyal medyada gündem oldu! "500 TL de versen gitmem"
Erdoğan'dan dikkat çeken gönderme! "Son dönemde sosyal medyada görüyorum"Erdoğan'dan dikkat çeken gönderme! "Son dönemde sosyal medyada görüyorum"
Para karşılığı ilişkiye girdiği kadına dehşeti yaşattıPara karşılığı ilişkiye girdiği kadına dehşeti yaşattı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Petrol rotayı tersine çevirmek üzere: Benzin ve motorin...

Petrol rotayı tersine çevirmek üzere: Benzin ve motorin...

Konutta yeni kampanya geliyor! İşte ayrıntıları...

Konutta yeni kampanya geliyor! İşte ayrıntıları...

Kapı deliğinden bakınca şok yaşadı: Bunların arkasında aile var

Kapı deliğinden bakınca şok yaşadı: Bunların arkasında aile var

Çiftçiler 'fiyat düşük' diyerek yolu kapatıp eylem yaptı! Çok sayıda ekip sevk edildi: "Yüzde 300 arttı"

Çiftçiler 'fiyat düşük' diyerek yolu kapatıp eylem yaptı! Çok sayıda ekip sevk edildi: "Yüzde 300 arttı"

'Adaylık teklifi' iddiası sonrası Yavaş cephesinden açıklama

'Adaylık teklifi' iddiası sonrası Yavaş cephesinden açıklama

Bu sözleri ilk kez duyacaksınız! Dünyaya 'Kıbrıs' mesajı

Bu sözleri ilk kez duyacaksınız! Dünyaya 'Kıbrıs' mesajı

İlginizi Çekebilir

Bu hatayı herkes yapıyor: Sakın çıkarmayın, zehre dönüşüyor

Bu hatayı herkes yapıyor: Sakın çıkarmayın, zehre dönüşüyor

Alüminyum folyonun bilinmeyen yönü: O bölgeyi sarın, bekleyin...

Alüminyum folyonun bilinmeyen yönü: O bölgeyi sarın, bekleyin...

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Zararını tahmin edemezsiniz! Ölüme götürüyor

Zararını tahmin edemezsiniz! Ölüme götürüyor

Metresiyle sevişirken ölünce eşi mezarına 'sadakatsiz' yazdırdı!

Metresiyle sevişirken ölünce eşi mezarına 'sadakatsiz' yazdırdı!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.