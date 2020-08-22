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Trabzon'un enfes tatlısı pepeçura için pratik tarif! Lezzetine aşık olacaksınız...

Göksi Beköz Göksi Beköz
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Karadeniz mutfağı söz konusu olduğunda akıllara ilk olarak Laz böreği gelse de pepeçuranın lezzeti de damaklarda unutulmaz bir tat bırakır. Herkesin mutlaka tatması gereken lezzetlerden olan pepeçura, mis gibi kokusu ve hafifliği ile herkesi büyüler. O halde sözü daha fazla uzatmadan akıllardan çıkmayan pepeçuranın yapılışına bir bakalım…

Trabzon'un enfes tatlısı pepeçura için pratik tarif! Lezzetine aşık olacaksınız...

Doğu Karadeniz’e has bir lezzet olan pepeçura tatlısı lezzetini dalından taze taze koparılan ve mor rengiyle herkesi kendine hayran bırakan kokulu üzümden alır. Her ne kadar muhallebiye benzetilse de bu damaklara şenlik yaratan tatlının onunla hiçbir alakası yoktur. Özellikle hafifliği ile yaz aylarının favorisi olan bu lezzete siz de mutfağınızda yer vermek istiyorsanız pepuçuranın her aşamasını sizler için aşağıda anlattık. Şimdiden afiyet olsun!

MALZEMELER

  • 1 kilo kokulu üzüm

  • 3 su bardağı su

  • 1 su bardağı toz şeker

  • Yarım çay bardağı mısır unu

  • 4 yemek kaşığı nişasta

SÜSLEMEK İÇİN

  • Hindistan cevizi

  • 6 adet ceviz

HAZIRLANIŞI

  • Kokulu üzümleri iyice yıkayın ve saplarını ayıklayın.

  • Kokulu üzün bulamadığınızda klasik ve her yerde daha kolay bulabileceğiniz mor üzümlerden de pepeçurayı hazırlayabilirsiniz.

  • Üzümleri temizledikten sonra süzün ve derin bir tencerenin içine alın.

  • Üzerine 1 su bardağı su ve şekeri ilave ederek kısık ateşte pişmesi için bırakın.

  • Kaynamaya başlayan üzümler yumuşamaya, kabuklarından yarılana ve suyunu bırakana kadar 15-20 dakika pişirin.

  • Ardından ocağın altını kapatın ve üzümleri büyük ve ince bir süzgeçten geçirin.

  • Üzerinde kalan ve ezilmemiş olan üzün tanelerini tahta kaşık yardımıyla iyice bastırarak mümkün olduğunca suyunun çıkmasını sağlayın.

  • Elde etmiş olduğunuz üzümlü şekerli karışımdan yaklaşık 2 su bardağı kadarını derin bir tencere içerisine alın.

  • Bir çırpma teli yardımıyla toz şekeri, mısır ununu ve mısır nişastasını karıştıra karıştıra pepeçuraya yedirmeye başlayın.

  • Dilerseniz topaklanma olmaması için direkt olarak üzümlü karışımın içine eklemeden önce kuru malzemeleri başka bir kabın içinde karıştırdıktan sonra da ekleyebilirsiniz.

  • Geriye kalan üzümlü suyu bir kepçe yardımıyla azar azar ilave ederek karıştırma işlemine devam edin ve orta ateşte pişirin.

  • Kaynamaya başlayan pepeçurayı 1 dakika daha pişirdikten sonra ocağın altını kapatın.

  • Tatlıyı koyacağınız cam kaseleri su ile ıslatıp fazlalığını dökün.

  • Daha sonra ocaktan aldığınız tatlınız istediğiniz kıvama geldiğinde eşit bir şekilde pepeçurayı kaselere doldurun.

  • Kıvamı istediğiniz gibi olmazsa su ile birlikte bir miktar nişastayı tatlınıza ilave edebilirsiniz.

  • Üzerini düzelttikten sonra kaselerin bir süre dışarıda ılınmasını bekleyin.

  • Ilıklaşan tatlıyı soğuması için buzdolabının içine alın ve iyice soğumalarını sağlayın.

  • Yaklaşık olarak 4 saat sonra soğuyup kıvamı oturan tatlınızı dilimlere ayırdıktan sonra Hindistan cevizi ve cevizle birlikte süsleyerek soğuk bir şekilde servis edin.

  • Afiyet olsun!

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