Trabzon'un enfes tatlısı pepeçura için pratik tarif! Lezzetine aşık olacaksınız...

Doğu Karadeniz’e has bir lezzet olan pepeçura tatlısı lezzetini dalından taze taze koparılan ve mor rengiyle herkesi kendine hayran bırakan kokulu üzümden alır. Her ne kadar muhallebiye benzetilse de bu damaklara şenlik yaratan tatlının onunla hiçbir alakası yoktur. Özellikle hafifliği ile yaz aylarının favorisi olan bu lezzete siz de mutfağınızda yer vermek istiyorsanız pepuçuranın her aşamasını sizler için aşağıda anlattık. Şimdiden afiyet olsun!

MALZEMELER

1 kilo kokulu üzüm

3 su bardağı su

1 su bardağı toz şeker

Yarım çay bardağı mısır unu

4 yemek kaşığı nişasta

SÜSLEMEK İÇİN

Hindistan cevizi

6 adet ceviz

HAZIRLANIŞI