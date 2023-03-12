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Trabzonspor Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti! 77'de oyuna giren Edin Visca yıldızlaştı

12.03.2023 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'de heyecan 25. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde Trabzonspor sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Adana ekibinin 22. dakikadan itibaren 10 kişi sürdürdüğü mücadelede kazanan 4-1'lik skorla Trabzonspor olurken, bordo-mavililer Abdullah Avcı'sız çıktığı ilk mücadele 3 puanı hanesine yazdıran taraf olmayı başardı. İşte detaylar...

Trabzonspor Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti! 77'de oyuna giren Edin Visca yıldızlaştı

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Abdullah Avcı'nın istifası sonrası ilk karşılaşmasına çıkan Bordo-Mavili ekip 22'nci dakikadan itibaren 10 kişi kalan Adana Demirspor karşısında 4-1'lik skorla galip gelmeyi başardı.

GOL PERDESİ 8'DE AÇILDI!

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Karşılaşmaya hızlı başlayan Trabzonspor 8'nci dakikada Yusuf Yazıcı'nın şık golüyle 1-0 öne geçmeyi başardı.

20'NCİ DAKİKADA ORTALIK KARIŞTI!

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Mücadelenin 20'nci dakikasında orta sahada yapılan faul sonrası ortalık bir anda karışırken, Belhanda ile Bruno Peres arasında gerginlik yaşandı.

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BELHANDA OYUNDAN ATILDI

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Rakibine yaptığı sert müdahale sonrası önce sarı kart daha sonra VAR'dan gelen uyarıyla direkt kırmızı kartla cezalandırılan Younes Belhanda takımını 10 kişi bıraktı.

KIRMIZI KART REKORU KIRDI

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Younes Belhanda, Süper Lig'e transfer olduğundan bu yana 6 kez ile en çok kırmızı kart gören futbolcu oldu.

10 KİŞİ BERABERLİĞİ YAKALADILAR

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Karşılaşmayı 22. dakikadan itibaren 10 kişi devam eden Adana Demirspor, ilk yarının uzatma dakikalarında Ndiaye ile skora beraberliği getirmeyi başarırken taraflar bu sonuçla soyunma odasına gitti.

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VITOR HUGO İLE ÖNE GEÇTİ

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Karşılaşmanın 78'na kadar gol sesi çıkmayan mücadelede bu dakikada sahneye Vitor Hugo çıktı. Bu sezon ilk golünü atan tecrübeli oyuncu takımını ikinci kez öne geçirmeyi başardı.

4 DAKİKADA 1 GOL 1 ASİST

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Karşılaşmaya 77. dakikada Siopis'in yerine dahil olan Edin Visca 81'nci dakikada durumu 3-1'e getirirken, 8 maçlık aranın ardından çıktığı ilk mücadelede 1 gol 1 asist yapmayı başardı.

UMUT BOZOK SON NOKTAYI KOYDU

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Sonuna 8 dakika eklenen mücadelenin 90+4'ncü dakikasında Umut Bozok skoru 4-1'e getirirken, mücadelenin skorunu da belirlemiş oldu.

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