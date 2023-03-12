Trabzonspor Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti! 77'de oyuna giren Edin Visca yıldızlaştı

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Abdullah Avcı'nın istifası sonrası ilk karşılaşmasına çıkan Bordo-Mavili ekip 22'nci dakikadan itibaren 10 kişi kalan Adana Demirspor karşısında 4-1'lik skorla galip gelmeyi başardı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Trabzonspor 8'nci dakikada Yusuf Yazıcı'nın şık golüyle 1-0 öne geçmeyi başardı.
Mücadelenin 20'nci dakikasında orta sahada yapılan faul sonrası ortalık bir anda karışırken, Belhanda ile Bruno Peres arasında gerginlik yaşandı.
Rakibine yaptığı sert müdahale sonrası önce sarı kart daha sonra VAR'dan gelen uyarıyla direkt kırmızı kartla cezalandırılan Younes Belhanda takımını 10 kişi bıraktı.
Younes Belhanda, Süper Lig'e transfer olduğundan bu yana 6 kez ile en çok kırmızı kart gören futbolcu oldu.
Karşılaşmayı 22. dakikadan itibaren 10 kişi devam eden Adana Demirspor, ilk yarının uzatma dakikalarında Ndiaye ile skora beraberliği getirmeyi başarırken taraflar bu sonuçla soyunma odasına gitti.
Karşılaşmanın 78'na kadar gol sesi çıkmayan mücadelede bu dakikada sahneye Vitor Hugo çıktı. Bu sezon ilk golünü atan tecrübeli oyuncu takımını ikinci kez öne geçirmeyi başardı.
Karşılaşmaya 77. dakikada Siopis'in yerine dahil olan Edin Visca 81'nci dakikada durumu 3-1'e getirirken, 8 maçlık aranın ardından çıktığı ilk mücadelede 1 gol 1 asist yapmayı başardı.
Sonuna 8 dakika eklenen mücadelenin 90+4'ncü dakikasında Umut Bozok skoru 4-1'e getirirken, mücadelenin skorunu da belirlemiş oldu.