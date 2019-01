Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin: Pazar akşamı Türkiye'ye tiyatro izlettiler

Halil Umut Meler'in kararlarıyla sadece bir müsabakanın değil Süper Lig'in tamamına etki ettiğini belirten Şahin, "Bu arkadaşımızın ve VAR sisteminin başında bulunan Fırat Aydınus’un zihinleri maçı yönetmek ile ligi yönetmek arasında sıkışıp kalmış. Müsabaka başladığı anda, ligi yönetmek ve sıralamaya etki etmek için sahaya çıktıklarını sadece biz değil, tüm Türkiye çok net bir şekilde gördü. Bir ligin kaderiyle oynadılar. Pazar akşamı bir tiyatro sahneye koydular ve bunu koskoca ülkeye izlettiler. Bunun sorumlusu ilk başta Türkiye Futbol Federasyonu’dur. Sonrasında Merkez Hakem Kurulu’dur. Devamında Halil Umut Meler ve Fırat Aydınus’tur. Galip gelirsek puan farkı kapanacak, beraberlik halinde ligde yarış kızışacak. Birileri bu sonuçları istemiyor mu? Trabzonspor'un her türlü zorluğa rağmen zirve yarışında olması rahatsızlık veriyor herhalde. Biz futbolun sahada oynanıp kazanılan bir oyun olmasından yanayız. Ama müsaade etmediler. Biz Trabzonspor olarak bu iki hakemin ne şekilde bir değerlendirmeye tabi tutulacağını ısrarla takip edeceğiz. Bakacağız düdükleri gümüşten mi yoksa demirden mi yapılmış? Bu hafta anlayacağız” dedi.

"Adalet duygusunu kaybettiler"

Meler'in atamasının ne anlama geldiğini bildiklerini ifade eden Haluk Şahin, "Bizler gerek başkanımız gerek yönetim kurulu üyelerimiz gerek antrenörümüz gerekse tüm futbolcu kadromuz ile her zaman ve her koşulda iyi niyetimizi muhafaza etmeye çalıştık. Halil Umut Meler, sezonun ilk yarısında, hakemliğe ilk başlayan birinin bile yapmayacağı hatalarla dolu bir Beşiktaş maçı yönetti. Öyle yönetti ki göz göre göre maçın kaderine etki edecek 7 yanlış kararı var. Buna rağmen Halil Umut Meler, bu maça tayin ediliyor. VAR’ın başındaki Fırat Aydınus ile beraber yönettiği maçta 11 yanlış kararıyla birlikte Trabzonspor’un hakkını ve emeğini gasp ediyorlar. Düşünsenize; bu kadar yanlış kararların olduğu bir maçta VAR’a bir kez olsun gitmedi. Yani 'devrim yaptık' şeklinde lanse edilen VAR'a gidilmeye gerek görülecek hiç mi pozisyon yoktu? Bu VAR, gerçekten var mı yok mu? Mesela Ekuban’ın pozisyonu net penaltı, kendisi de görüyor. Lakin, kulaklık işareti yaparak 'VAR’ı dinliyorum' diyor. Sonrasında izleme gereği bile duymadan devam ettiriyor. Pereira’nın ayak tarak kemiğinin kırıldığı pozisyonda faul veriyor, kartına başvurmuyor. İrfan Can yaklaşık 30 saniye boyunca 'hadi lan' diye bağırıp, el kol hareketi yapıyor, ikinci sarıdan atmıyor. Bütün pozisyonları tek tek çıkarttık! Hem Beşiktaş maçında hem de bu maçta Trabzonspor’un emeğini resmen yediler. Hiç mi vicdanları sızlamadı? Adalet duygusunu bu kadar mı kaybettiler” açıklamasını yaptı.