Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin: Pazar akşamı Türkiye'ye tiyatro izlettiler

Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Medipol Başakşehir maçında yaşanan hakem kararlarıyla ilgili sert açıklamalarda bulundu. Şahin, “Aynı hakem Beşiktaş maçında 7 yanlı ve yanlış karar veriyor. Ayrıca 7 dakika uzatma veriyor. Bu süreye iki yanlış karar sığdırıp iki puanımızı gasp ediyor. Bunu herkes görüyor. Herhalde yaptıklarından memnunlar ki, bu kez Başakşehir maçına atanıyor. Bu maçta da 11 yanlı ve yanlış kararı var. Pazar akşamı emeklerimiz çalındı. Türkiye’ye tiyatro izlettiler. Süreci ısrarla takip edeceğiz. Bakacağız hem maçın hakemi hem de VAR’ın başındaki Fırat Aydınus’un düdükleri gümüşten mi, yoksa demirden mi” diye konuştu.

Şahin, “Trabzonspor duruşunu bozmadan yoluna devam edecek. Ancak sorun şu ki; futbola adaletli bir yönetim anlayışı gelmediği müddetçe yarın başka takımlarımız da aynı kaderi yaşayacaktır” şeklinde konuştu.

"Türkiye'ye tiyatro izlettiler"

Halil Umut Meler'in kararlarıyla sadece bir müsabakanın değil Süper Lig'in tamamına etki ettiğini belirten Şahin, "Bu arkadaşımızın ve VAR sisteminin başında bulunan Fırat Aydınus’un zihinleri maçı yönetmek ile ligi yönetmek arasında sıkışıp kalmış. Müsabaka başladığı anda, ligi yönetmek ve sıralamaya etki etmek için sahaya çıktıklarını sadece biz değil, tüm Türkiye çok net bir şekilde gördü. Bir ligin kaderiyle oynadılar. Pazar akşamı bir tiyatro sahneye koydular ve bunu koskoca ülkeye izlettiler. Bunun sorumlusu ilk başta Türkiye Futbol Federasyonu’dur. Sonrasında Merkez Hakem Kurulu’dur. Devamında Halil Umut Meler ve Fırat Aydınus’tur. Galip gelirsek puan farkı kapanacak, beraberlik halinde ligde yarış kızışacak. Birileri bu sonuçları istemiyor mu? Trabzonspor'un her türlü zorluğa rağmen zirve yarışında olması rahatsızlık veriyor herhalde. Biz futbolun sahada oynanıp kazanılan bir oyun olmasından yanayız. Ama müsaade etmediler. Biz Trabzonspor olarak bu iki hakemin ne şekilde bir değerlendirmeye tabi tutulacağını ısrarla takip edeceğiz. Bakacağız düdükleri gümüşten mi yoksa demirden mi yapılmış? Bu hafta anlayacağız” dedi.