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  4. Trafiği durdurup drift yapan magandalar böyle görüntülendi

Trafiği durdurup drift yapan magandalar böyle görüntülendi

14.07.2021 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu’da trafiği durdurup ‘drift’ yaparak tehlike saçan iki sürücü, böyle görüntülendi.

Ünye ilçesinde trafiği durdurup drift yapmaya çalışan iki sürücü, hem kendilerinin hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı.

TEHLİKELİ ANLARI DİĞER SÜRÜCÜLER GÖRÜNTÜLEDİ

Karadeniz Sahil Yolu Cüri mevkisinde gece saatlerinde kaydedilen görüntülerde, yol ortasında ‘Tofaş’ marka araçların ile drift yapmaya çalışan iki maganda, araçlardan birisinin de plakasını söktü. Bir süre trafiği tehlikeye atan sürücüler ise yolda ilerlemeye çalışan diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Ekiplerin, sürücüleri tespit etmek için çalışma başlattığı öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ordu
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