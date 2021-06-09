Trafik kazası sonrası "FETÖ'cüsünüz" sözü ve küfürler ortalığı karıştırdı

Kaza saat 22.45 sıralarında Fevzi Paşa İlkokulu kavşağında meydana geldi. Muhammed K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce trafik lambası direğine sonra da bir mağazanın önünde bulunan 3 tekerlekli elektrikli araç ile iş yerinin camına çarparak durabildi. Kazada sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan Rıdvan isimli şahıs yara almadan kurtuldu. Kazanın ardından olay yerine emniyet ekibi sevk edildi. Olay yerine mağazanın sahipleri ve çalışanları da geldi. Sürücü Muhammed K., aracı kaydırdığını belirterek, işyeri sahiplerinden özür diledi.

"FETÖ'CÜSÜNÜZ" DEDİ ORTALIK KARIŞTI

Araçta yolcu olarak bulunan Rıdvan isimli şahıs ise iş yeri sahipleriyle tartışarak, "Ölümden dönmüşüz adam paranın derdine düşmüş. İnsana mı çarptık. 2 tane airbag patlamış camınızın derdine düşmüşsünüz. Ayıp size. FETÖ'cüsünüz" dedi. Bunun üzerine iş yeri sahipleri Rıdvan isimli yolcunun üzerine yürüdü. Bu sırada polis araya girerek, olayı önlemeye çalıştı. Polisin sakinleştirmeye çalıştığı iş yeri sahipleri, "Laflarına dikkat et, baban yaşında insanız. Terbiyesiz. Ekmeğimizin derdinde adamız biz" diyerek tepki gösterdiler.