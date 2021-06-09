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  4. Trafik kazası sonrası "FETÖ'cüsünüz" sözü ve küfürler ortalığı karıştırdı

Trafik kazası sonrası "FETÖ'cüsünüz" sözü ve küfürler ortalığı karıştırdı

09.06.2021 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da kısıtlama saatinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil önce trafik lambasına sonra elektrikli araç ile bir iş yerinin camına çarparak durabildi. Kazanın ardından araçta yolcu olarak bulunan şahsın iş yeri sahiplerine yönelik "FETÖ'cüsünüz" diyerek küfür etmesi üzerine ortalık karıştı. Tarafları polis ayırırken gazetecilere de tepki gösteren ve alkollü olduğu belirlenen sürücüye ceza kesildi ve ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.

Kaza saat 22.45 sıralarında Fevzi Paşa İlkokulu kavşağında meydana geldi. Muhammed K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce trafik lambası direğine sonra da bir mağazanın önünde bulunan 3 tekerlekli elektrikli araç ile iş yerinin camına çarparak durabildi. Kazada sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan Rıdvan isimli şahıs yara almadan kurtuldu. Kazanın ardından olay yerine emniyet ekibi sevk edildi. Olay yerine mağazanın sahipleri ve çalışanları da geldi. Sürücü Muhammed K., aracı kaydırdığını belirterek, işyeri sahiplerinden özür diledi.

"FETÖ'CÜSÜNÜZ" DEDİ ORTALIK KARIŞTI

Araçta yolcu olarak bulunan Rıdvan isimli şahıs ise iş yeri sahipleriyle tartışarak, "Ölümden dönmüşüz adam paranın derdine düşmüş. İnsana mı çarptık. 2 tane airbag patlamış camınızın derdine düşmüşsünüz. Ayıp size. FETÖ'cüsünüz" dedi. Bunun üzerine iş yeri sahipleri Rıdvan isimli yolcunun üzerine yürüdü. Bu sırada polis araya girerek, olayı önlemeye çalıştı. Polisin sakinleştirmeye çalıştığı iş yeri sahipleri, "Laflarına dikkat et, baban yaşında insanız. Terbiyesiz. Ekmeğimizin derdinde adamız biz" diyerek tepki gösterdiler.

SÜRÜCÜ, ARKADAŞI ADINA ÖZÜR DİLEDİ

Tartışmanın ardından araç sürücüsü Muhammed K., iş yeri sahiplerinin yanına gelerek özür diledi. İş yeri sahibinin "FETÖ'cü ne demek?" sözüne karşılık Muhammed K., "Kazayı yapan benim. Haklısınız. Özür dilerim" diye konuştu.

KÜFREDİNCE ARBEDE YAŞANDI

Daha sonra aracın yanına giden Rıdvan isimli şahıs ile Muhammed K., tartışma yaşadı. Bu sırada Rıdvan isimli şahıs iş yeri sahiplerine küfredince ortalık yine karıştı. Polis, yaşanan arbedede tarafları araya girerek, uzaklaştırdı.

HIZLARINI ALAMAYIP GAZETECİYE TEPKİ GÖSTERDİLER

Hızını alamayan ikili bu kez kendilerini görüntüleyen İhlas Haber Ajansı muhabirini hedef aldı. Muhammed K., muhabire "Biz bir kaza yaptık, haksızız. Siz bizi neden kameraya alıyorsunuz, bu bir suç" diyerek tepki gösterdi.

Kaza sonrası 0.89 promil alkollü olduğu belirlenen Muhammed K.'ya para cezası uygulanırken, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu. Muhammed K. daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Araç ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

(İHA)

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trafik kazası

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