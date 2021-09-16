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Trafik kazasında hayatını kaybetmişti! ‘Tostçu Mahmut’ isimli sosyal medya fenomeni Anıl Kurt son yolculuğuna uğurlandı

16.09.2021 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’dan dönüşte Niğde’nin Ulukışla ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 'Tostçu Mahmut' olarak bilinen Anıl Kurt, ailesi ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Kaza, saat 02.30 sıralarında, Ulukışla-Adana yolunda meydana geldi. 'Ütü tostu' hazırlarken "Acı atıyorum ağabey" sözleriyle sosyal medyada tanınan ve tostunu 'Adana tostu' olarak tescil ettiren Anıl Kurt (27), İstanbul Beşiktaş'ta açılışına hazırlandığı şubeden dönüşe geçti.

Kurt'un kullandığı minibüs, iddiaya göre, 15 Eylül günü hatalı sollama nedeniyle karşı yönden gelen tır ile kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Kurt'un kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Tır sürücüsü M.Y. yara almazken, Kurt'un cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Kurt'un, kazadan önce, minibüsün 206 kilometreye çıkan hız göstergesini sosyal medyadan paylaştığı ortaya çıktı.

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Anıl Kurt'un cenazesi bugün memleketi Adana'ya getirilerek hastane morguna konuldu. Kurt'un sabah saatlerinde hastane morgundan alınan cenazesi iş yerinin önüne getirildi. Burada Kurt'un annesi Selma ve babası Mahmut Kurt gözyaşlarına boğuldu. Anne Kurt'un “Seni böyle mi karşılayacaktın, memleketine böyle mi dönecektin” diyerek ağlaması herkesin yüreğini yaktı.

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Anıl Kurt'un kız kardeşleri de fenalık geçirdi. Kurt'un cenazesi daha sonra Küçük Oba Mezarlığına getirildi. Burada cenazeme namazı kılındığı sırada baba Mahmut Kurt gözyaşlarına boğuldu. Cenaze namazının ardından Kurt, ailesi ve sevenlerinin omuzlarında götürülerek toprağa verildi.

kapak mahmut

(İHA)

‘Tostçu Mahmut’ olarak bilinen fenomen Anıl Kurt, trafik kazasında hayatını kaybetti‘Tostçu Mahmut’ olarak bilinen fenomen Anıl Kurt, trafik kazasında hayatını kaybetti


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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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