‘Tostçu Mahmut’ olarak bilinen fenomen Anıl Kurt, trafik kazasında hayatını kaybetti

Adana'nın Seyhan ilçesinde küçük tablasında Müslüm Gürses şarkıları ile 'Ütü Tost' yaparken sosyal medyada fenomen haline gelen 'Tostçu Mahmut' sahibi Anıl Kurt, İstanbul şubesinin açılışı için giderken Ulukışla'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Ulukışla ilçesi Hasangazi mevkiinde Anıl Kurt'un kullandığı araç başka bir otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araç içerisinde sıkışan Anıl Kurt'un öldüğünü belirledi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPILDI

Tostçu Mahmut'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Mahmut ustamızı trafik kazasında kaybettik. Cenaze ile ilgili bilgiyi sayfamızdan duyuracağız. Dualarınızı eksik etmeyin." denildi.

SOSYAL MEDYADAN HIZ PAYLAŞIMI

Anıl Kurt'un kazadan dakikalar öncesinde sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler ortaya çıktı. Kurt’un, Müslüm Gürses şarkısı dinlerken, saatte 206 kilometre hıza ulaştığı paylaşımı sosyal medyanın gündemine oturdu. Sık sık sosyal medya hesabından hız yaptığı anları paylaşan Kurt'un ‘Daha yeni başladık’ notunu paylaşan cenazesi, otopsinin ardından toprağa verilecek.

TOSTÇU MAHMUT KİMDİR?

Adana'da küçük tablasında yaptığı ütü tost ile sosyal medyada fenomen haline gelen Tostçu Mahmut "Acı atıyorum abi" sözüyle kısa sürede ünlendi. Vatandaşlar, sosyal medyada popüler olmasından sonra ütü tost yiyebilmek için dakikalarca sırada beklemeye başladı.

Sosyal medya üzerinden 'ütü tost' videosuyla yüz binlerce tık alan Tostçu Mahmut'un sahibi Anıl Kurt babasından aldığı tostçuluk mesleğini 11 yıldır icra ediyordu. Tostçu Mahmut Özellikle sabah ve öğle saatlerinde öğrencilerin yanı sıra çevre esnafının ve Adanalı vatandaşların yoğun bir talebi ile karşı karşıya kalıyordu.

(İHA)



