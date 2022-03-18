Bitkisel beslenmenin sağlıksız olduğunu savundu! Öyle şeyler yiyor ki...

Los Angeles'ta yaşayan 31 yaşındaki Weam Breiche, sosyal medyadan sağlıklı yaşam ve fitness konularındaki tüyolarını paylaşıyor. Beslenme rutiniyle herkesi şaşkınlığa uğratan Breiche, çiğ hayvan eti yemenin daha iyi görünmesine ve hissetmesine yardımcı olduğunu iddia ediyor. Başlangıçta sağlığını ve zindeliğini geliştirmeye başladığında, çiğ et sevgisine rağmen vegan bir diyet seçti. Ancak, bitki bazlı diyetin sinir sistemindeki iltihaplanma da dahil olmak üzere bir dizi sağlık sorununu tetiklediğini iddia etti. Ardından ise hayvanların bütün organları çiğ bir şekilde yemeye başladı ve sosyal medyadaki takipçilerine de bunu tavsiye etti.

“BİRÇOK HASTALIĞA İYİ GELİYOR”

Fitness fenomeni çiğ et diyetine başlamasının nedenini ise, “Doktorum sindirim ve sinir sistemimde çok fazla iltihaplanma olduğunu söyledikten sonra ilk önce pişmiş etobura geçiş yaptım. Bu diyeti benimsediğimde, etin yararları hakkında kitaplar okumaya başladım ve birçok etobur doktorun çiğ et yediğini fark ettim. Bu yüzden onların yolundan gitmeye karar verdim. Şu anda etobur olmakla ilgili birkaç kitap okuyorum ve bu diyetin herhangi bir komplikasyonu yok. Hayvanların cinsel organları çok lezzetli” diyerek açıkladı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Weam'in kahvaltısı yarım kilo çiğ dana etini iki yemek kaşığı çiğ tereyağı, yarım çay kaşığı tuz ve çiğ yumurta ile harmanlıyor. Öğle yemeğinde iki dana testis, bir dana beyni, kuzu ciğeri, dana kalbi, dana böbreği, dana kemik iliği ve çiğ tereyağı yiyor.Akşam yemeği için Weam çiğ biftek dilimleri ve tereyağı yerken, bazen aromalandırılmamış çim beslemeli protein içeceği ile eşleştiriyor.

Haftada dört kez kendisini buz banyosuna soktuğunu ve her gün ağır antremanlar yaparak bedensel sağlığını koruduğunu ifade eden Breiche’e sosyal medyadan tepki yağdı. Diyetinin ayrıntılarını paylaştıktan sonra sosyal medyada kullanıcıları yemek listesinden iğrendiklerini dile getirdi.



