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Trafikte korkutan anlar! Siniri krizi geçiren kadın minibüsün direksiyonunu kırdı, faciadan dönüldü

04.07.2023 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eyüpsultan’da trafikte korku dolu anlar yaşandı. Minibüs şoförü erkek arkadaşıyla trafikte seyir halindeyken kavga eden genç kadın, direksiyonu kırınca ortalık karıştı. Refüje çıkan minibüse arkasından gelen bir başka araç çarptı. Sinir krizi geçirip indiği araca saldıran genç kadını, arkadaşı güçlükle zapt etti. Yaşananlar ise kameralara yansıdı. İşte detaylar...

Trafikte korkutan anlar! Siniri krizi geçiren kadın minibüsün direksiyonunu kırdı, faciadan dönüldü

Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, iddiaya göre, Gaziosmanpaşa-Eyüpsultan seferini yapan minibüsün şoförü, yan koltuğa kız arkadaşını da aldı. Şoför yolcularla birlikte seferini yaptığı esnada kız arkadaşıyla henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

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DİREKSİYONU KIRDI

Tartışma esnasında genç kadın, trafikte ilerleyen minibüsün direksiyonunu kırdı. Kontrolden çıkan minibüs refüje çıkınca arkasından gelen araç da ona çarptı.

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SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kaza sonucu yara almadan kurtulan yolcular aşağıya inerken, şoförün kız arkadaşı ise sinir krizi geçirdi. Araçtan inen kadın, defalarca araca tekme ve yumruk attı. Erkek arkadaşı tarafından güçlükle zapt edilen genç kadın bağırmayı sürdürdü. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

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Öte yandan kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tutarken, şoför ve kız arkadaşı ise ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Eyüpsultan Minibüs

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