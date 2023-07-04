Trafikte korkutan anlar! Siniri krizi geçiren kadın minibüsün direksiyonunu kırdı, faciadan dönüldü

Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, iddiaya göre, Gaziosmanpaşa-Eyüpsultan seferini yapan minibüsün şoförü, yan koltuğa kız arkadaşını da aldı. Şoför yolcularla birlikte seferini yaptığı esnada kız arkadaşıyla henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

DİREKSİYONU KIRDI

Tartışma esnasında genç kadın, trafikte ilerleyen minibüsün direksiyonunu kırdı. Kontrolden çıkan minibüs refüje çıkınca arkasından gelen araç da ona çarptı.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kaza sonucu yara almadan kurtulan yolcular aşağıya inerken, şoförün kız arkadaşı ise sinir krizi geçirdi. Araçtan inen kadın, defalarca araca tekme ve yumruk attı. Erkek arkadaşı tarafından güçlükle zapt edilen genç kadın bağırmayı sürdürdü. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Öte yandan kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tutarken, şoför ve kız arkadaşı ise ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

İHA

