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  4. Trafikte tartıştığı kişinin yüzüne tükürmüştü! Irmak Arıcı sahneden indirildi

Trafikte tartıştığı kişinin yüzüne tükürmüştü! Irmak Arıcı sahneden indirildi

15.08.2021 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irmak Arıcı, dün akşam Sakarya’nın Karasu ilçesinde konser verdi. Bir süre sonra sahnede hareketsizce duran şarkıcı, görgü tanıklarının söylediklerine göre sahneden indirildi. Arıcı'dan konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.

Mustafa Ceceli ile düet yaptığı "Mühür" şarkısıyla adını duyuran Irmak Arıcı, geçtiğimiz hafta trafikte tartıştığı bir kişinin suratına tükürmüştü. Arıcı'nın bu hareketi kamuoyu tarafından büyük tepkiyle karşılanmıştı.

Dün akşam Sakarya'nın ilçesi Karasu’da sahne alan Irmak Arıcı, bu kez de hareketsiz bir şekilde sahnede kaldığı anlarla gündeme geldi. Mekanda bulunan hayranlarının iddialarına göre Arıcı, kısa süre sonra sahneden indirildi. Arıcı'nın görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Tepkiler sonrasında genç şarkıcıdan henüz bir açıklama gelmedi.

Şarkıcı Irmak Arıcı, trafikte tartıştığı kişinin yüzüne tükürdüŞarkıcı Irmak Arıcı, trafikte tartıştığı kişinin yüzüne tükürdü

TÜKÜRDÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Arıcı'nın, trafikte tartıştığı kişi ile görüntülerine SHOW Haber ulaşmıştı. "Korona salgını varken birine tükürmek suç" diyen adamın kolunu sıkan genç şarkıcının o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilmişti. Umursamaz tavırlarıyla dikkat çeken Arıcı, daha sonra olay yerinden ayrılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya Irmak Arıcı
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