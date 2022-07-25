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Trafikteki kavganın sonu kötü bitti! Yaptığı şeyin karşısında herkesin ağzı açık kaldı

25.07.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada paylaşılan bir video herkesi şaşkına çevirdi. Meksika'da çekilen görüntülerde, bir Uber Eats sürücüsünün trafikte bir erkek ve bir kadınla kavgaya tutuştuğu ve kavga kızışınca adam ve kadın tarafından köprüden aşağı itildiği görüldü.

Trafikteki kavganın sonu kötü bitti! Yaptığı şeyin karşısında herkesin ağzı açık kaldı

Kimliği yalnızca Guillermo olarak tanımlanan 26 yaşındaki bir Uber Eats motosiklet sürücüsü, geçen hafta Meksika'nın Cuautitlán Izcalli kentinde bir köprüde araba kullanan bir erkek ve bir kadınla tartıştı. Kavganın dozu artınce erkek sürücü Guillermo'yu itti. Paylaşılan görüntülerde, adamın kadın arkadaşının da onu ittiği görüldü.

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AŞAĞI İTTİ

Bir noktada, Guillermo uzaklaşıyor gibi görünse de bir şekilde kavgaya geri çekildi ve diğer adama bir yumruk attı. İkili, diğer adam Guillermo'yu metal bariyerin üzerinden köprüden aşağı itene kadar savaştı.

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SÜRÜCÜ HALA SERBEST

KAVGA

Olayın ardından hayatta kalmayı başardığı bildirilen adamın, hızla hastaneye kaldırıldığı ancak sol bacağındaki kırık sebebiyle tedavi gördüğü bildirildi. Meksika'daki yetkililerin olaya ilişkin soruşturma yürüttüğü açıklansa da aracın sürücüsünün hala serbest olduğunu iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Meksika
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