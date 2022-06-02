Yolcusunun önünde mastürbasyon yaptı! Uber, yolcunun hesabını askıya alınca olanlar oldu

Bir kadın, çağırdığı Uber aracının şoförünün ön koltukta mastürbasyon yaptığını iddia etti. Bu iddiasının ardından Uber'in hikayenin aslını dinlemeden hesabını askıya aldığını iddia eden Nubian Matriarch isimli sosyal medya kullanıcısı, sürücüyü filme aldığı görüntüleri sosyal medya hesabında yayınlayarak misilleme yaptı.

VİDEO PAYLAŞTI

Londralı kadın, Salı günü Uber sürücüsünün direksiyon başında mastürbasyon yaptığını gösteren bir video paylaştı. Takip eden gönderilerinde olay hakkında Uber ve polisle konuştuğunu söyledi. Ayrıca Uber'in Kıdemli Güvenlik Ekibinin bir üyesinin yakında kendisine ulaşılacağını söyleyen mesajının ekran görüntüsünü de paylaştı.

BAŞKA KADINLAR DA ANLATTI

Kadın, endişeli takipçilerine, rahatsız edici bu durumdan güvenli ve zarar görmeden çıkmayı başardığını söyledi. Onun hikayesine yanıt olarak, bir grup takipçisi de, profesyonel olmayan Uber sürücüleri ile yaşadıkları dehşet verici hikayelerini paylaştılar. Yolcularını öpmeye çalışanlardan, ıssız yerlere götürüp tehdit eden sürücülere kadar birçok korkunç olay anlattılar.

''ARAŞTIRIYORUZ''

Uber ise yaptığı açıklamada, "Bu iddia karşısında dehşete düştük. Uber topluluğunda bu tür davranışlara karşı sıfır tolerans politikamız var. Bu şekilde davrandığı tespit edilen herhangi bir sürücü, platformdan çıkarılacaktır. Şu anda bu olayı araştırıyoruz.” dedi.



