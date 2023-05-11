Trans oyuncu Elliot Page üstsüz poz verdi! Göğüslerindeki izler dikkat çekti

Cinsiyet değiştirdikten sonra 2020’de yeni kimliğini açıklayan ünlü oyuncu Elliot Page yeni pozlarını paylaştı.

“Kendimi iyi hissetmediğim anları hatırlıyorum da en dipte olduğum anlar aynı zamanda kendime en çok kızdığım anlardı. Kendime karşı hiç nazik davranmadım. Bu değişim hayatımı ciddi oranda iyileştirdi, geliştirdi” diyen ünlü oyuncu üstsüz pozlarıyla adından söz ettirdi.

Elliot Page, ameliyat izlerini ortaya çıkaran gömleksiz bir fotoğrafını gururla paylaşınca hayranlarından destek gördü.

Elliot Page paylaşımında "Şu anda güneşte sırılsıklam olmak o kadar iyi hissettiriyor ki, bunu, vücudumda hissettiğim neşeyi yaşayabileceğimi hiç düşünmemiştim. Cinsiyeti onaylayan bakımın bana sağladığı imkanlar için çok minnettarım ve yakında yolculuğumun daha fazlasını paylaşmayı dört gözle bekliyorum" dedi.



