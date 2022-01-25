Trans oyuncu Elliot Page yeni projeyle sinemaya dönüyor

Trans olduğunu açıklayarak Ellen Page olan adını Elliot Page yapan ve yeni kimliğini sosyal medyadan duyuran ünlü oyuncu, 2022 Berlin Film Festivali galası için Nel Mio Nome (Into My Name) adlı İtalyan belgeselinin baş yapımcısı olacak.

Belgesel, cinsiyet değiştirerek erkek olan dört arkadaşın hayatını konu alıyor. Belgesel filmin ana karakterleri ise Nico, Leo, Andrea ve Raff.

Belgeseldeki konu işleyişinde yönetmen Nicolo Bassetti'nin transseksüel oğlu Matteo'dan esinlenildi.

"BUNUN GİBİ BAŞKA FİLM GÖRMEDİM"

Page, The Hollywood Reporter'a baş yapımcısı olduğu ve yakın zamanda çekilecek olan belgeseli hakkında şunları söyledi:

“Nel Mio Nome projesinde benim için öne çıkan şey, bir kişinin kimliğini oluşturan tüm farklı parçaları çok ustaca ve kasıtlı olarak sunma şekli. Bu film trans olanlar için bir meditasyon ve ben bunun gibi başka bir film daha görmedim."

"BU GEMİDE OLMAKTAN GURURLUYUM"

Page, “Bassetti'nin prodüksiyon boyunca trans oğluyla yakın bir şekilde istişare ettiğini bilmek benim için çok güzel ve filmin perspektifinde bu konudaki deneyimlerin ve görüşlerin açık olduğunu düşünüyorum. Bu gemide olmaktan gurur duyuyorum ve herkesin de izlemesi için sabırsızlanıyorum” dedi.



Amerikalı oyuncu, Aralık 2020'de Instagram ve Twitter hesaplarından yayınladığı etkileyici açıklamayla transseksüel olduğunu kamuoyuna duyurmuştu.



