MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Kültür Sanat
  4. Trans oyuncu Elliot Page yeni projeyle sinemaya dönüyor

Trans oyuncu Elliot Page yeni projeyle sinemaya dönüyor

25.01.2022 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçen yıl trans olduğunu açıklayan ünlü oyuncu Elliot Page, yeni kimliğiyle sinemaya dönüyor. Ancak bu defa oyuncu değil, yapımcı olarak çalışacak. Page, dört trans arkadaşı konu edinen belgesel film için, "Ben bunun gibi başka bir film daha görmedim" dedi.

Trans oyuncu Elliot Page yeni projeyle sinemaya dönüyor

Trans olduğunu açıklayarak Ellen Page olan adını Elliot Page yapan ve yeni kimliğini sosyal medyadan duyuran ünlü oyuncu, 2022 Berlin Film Festivali galası için Nel Mio Nome (Into My Name) adlı İtalyan belgeselinin baş yapımcısı olacak.

Belgesel, cinsiyet değiştirerek erkek olan dört arkadaşın hayatını konu alıyor. Belgesel filmin ana karakterleri ise Nico, Leo, Andrea ve Raff.

Elliot-Page

Belgeseldeki konu işleyişinde yönetmen Nicolo Bassetti'nin transseksüel oğlu Matteo'dan esinlenildi.

"BUNUN GİBİ BAŞKA FİLM GÖRMEDİM"

Page, The Hollywood Reporter'a baş yapımcısı olduğu ve yakın zamanda çekilecek olan belgeseli hakkında şunları söyledi:

elliot-page-cinsiyet-degistirip-erkek-oldugunu-719045_7184_2_b

“Nel Mio Nome projesinde benim için öne çıkan şey, bir kişinin kimliğini oluşturan tüm farklı parçaları çok ustaca ve kasıtlı olarak sunma şekli. Bu film trans olanlar için bir meditasyon ve ben bunun gibi başka bir film daha görmedim."

000B1JV12JKBRYM5-C122-F4

"BU GEMİDE OLMAKTAN GURURLUYUM"

Page, “Bassetti'nin prodüksiyon boyunca trans oğluyla yakın bir şekilde istişare ettiğini bilmek benim için çok güzel ve filmin perspektifinde bu konudaki deneyimlerin ve görüşlerin açık olduğunu düşünüyorum. Bu gemide olmaktan gurur duyuyorum ve herkesin de izlemesi için sabırsızlanıyorum” dedi.
cinsiyet-degistiren-unlu-oyuncu-elliot-page-den-720284_4709_4_b

Amerikalı oyuncu, Aralık 2020'de Instagram ve Twitter hesaplarından yayınladığı etkileyici açıklamayla transseksüel olduğunu kamuoyuna duyurmuştu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
8.5 saat uçakta mahsur kaldı! Uçağın içinden paylaştı8.5 saat uçakta mahsur kaldı! Uçağın içinden paylaştı
Küreğini alan otoyol kenarına koştu! Dikkat çeken görüntüler…Küreğini alan otoyol kenarına koştu! Dikkat çeken görüntüler…
Tiyatro perdesini dolu dolu açtı! Nurgül Yeşilçay ile Afra Saraçoğlu oyunundan sonra şimdi de... Tiyatro perdesini dolu dolu açtı! Nurgül Yeşilçay ile Afra Saraçoğlu oyunundan sonra şimdi de...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fatma Girik ölmeden vasiyetini hazırlamış! Tüm mal varlığını onlara bıraktı

Fatma Girik ölmeden vasiyetini hazırlamış! Tüm mal varlığını onlara bıraktı

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da kazan kaynadı! İstifası istendi ve takımdan ayrıldı!

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da kazan kaynadı! İstifası istendi ve takımdan ayrıldı!

Fırsatçılar yine iş başında! Vatandaş isyan etti: Bu kadar da olmaz ki

Fırsatçılar yine iş başında! Vatandaş isyan etti: Bu kadar da olmaz ki

Ekrem İmamoğlu kar yağışı için saat verip uyardı

Ekrem İmamoğlu kar yağışı için saat verip uyardı

Kamerun-Komorlar maçında kaleye sol bek geçti, 7 kişi hayatını kaybetti!

Kamerun-Komorlar maçında kaleye sol bek geçti, 7 kişi hayatını kaybetti!

Çinliler, Türk ortaklarını dolandırıp kayıplara karıştı!

Çinliler, Türk ortaklarını dolandırıp kayıplara karıştı!

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Süper minisiyle frikik verip...

Süper minisiyle frikik verip...

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Elektrik faturasını paylaştı! "Çalışma odam soğuk..."

Elektrik faturasını paylaştı! "Çalışma odam soğuk..."

O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu!

O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.