Transparan giyen Carys Zeta Douglas göğüslerini çiçeklerle kapattı! Cannes Film Festivali'ne damga vurdu

Dünyanın en prestijli film festivallerinden Cannes Film Festivali, bu yıl 76’ncı kez düzenleniyor. Dün akşam gerçekleşen törenle başlayan festivale sanat ve sinema dünyasından ünlü isimler katıldı.

Cannes Film Festivali'nde Carys Zeta Douglas fırtınası esti. Catherine Zeta-Jones ve Michael Douglas çifti, Fransa'nın Cannes şehrinde, Palais des Festivals'de gerçekleştirilen 2023 Cannes Film Festivali açılışında 20 yaşındaki kızları Carys Zeta Douglas ile birlikte boy gösterdi.

Transparan, soluk pembe rekli ve çiçek işlemeli bir tuvalet giyen Carys Zeta Douglas kırmızı halıda dikkat çeken isimlerden biri oldu. Ünlü ismin zarif tercihi çok beğenildi.

Carys, anne ve babasının izinden giderek sektöre girmeye hazırlanıyor. Rol aldığı bir film yapım aşamasında olan genç isim başka projelerde de set ekibinde görev alarak tecrübe kazanıyor.

1998 yılında tanışan ve 2000’de evlenen Michael Douglas ve Catherine Zeta-Jones çifti, yıllara meydan okuyan mutluluklarıyla Hollywood’un örnek gösterilen evliliklerinden.

Çiftin 20 yaşındaki kızları Carys’ten hariç bir de 22 yaşında Dylan adında bir oğlu var.





