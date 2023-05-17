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Transparan giyen Carys Zeta Douglas göğüslerini çiçeklerle kapattı! Cannes Film Festivali'ne damga vurdu

17.05.2023 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

76. Cannes Film Festivali başladı. Catherine Zeta-Jones ve Michael Douglas çifti, Cannes Film Festivali'nin açılışına kızları Carys Zeta Douglas ile birlikte katıldı. Hollywood'un ünlü ailesi, kırmızı halının en dikkat çeken isimlerinden oldu. Ünlü çiftin kızları Carys Zeta transparan çiçek işlemeli elbisesiyle festivale damga vurdu.

Transparan giyen Carys Zeta Douglas göğüslerini çiçeklerle kapattı! Cannes Film Festivali'ne damga vurdu

Dünyanın en prestijli film festivallerinden Cannes Film Festivali, bu yıl 76’ncı kez düzenleniyor. Dün akşam gerçekleşen törenle başlayan festivale sanat ve sinema dünyasından ünlü isimler katıldı.

Cannes Film Festivali'nde Carys Zeta Douglas fırtınası esti. Catherine Zeta-Jones ve Michael Douglas çifti, Fransa'nın Cannes şehrinde, Palais des Festivals'de gerçekleştirilen 2023 Cannes Film Festivali açılışında 20 yaşındaki kızları Carys Zeta Douglas ile birlikte boy gösterdi.

Carys Zeta Douglas 1

Transparan, soluk pembe rekli ve çiçek işlemeli bir tuvalet giyen Carys Zeta Douglas kırmızı halıda dikkat çeken isimlerden biri oldu. Ünlü ismin zarif tercihi çok beğenildi.

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Carys, anne ve babasının izinden giderek sektöre girmeye hazırlanıyor. Rol aldığı bir film yapım aşamasında olan genç isim başka projelerde de set ekibinde görev alarak tecrübe kazanıyor.

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1998 yılında tanışan ve 2000’de evlenen Michael Douglas ve Catherine Zeta-Jones çifti, yıllara meydan okuyan mutluluklarıyla Hollywood’un örnek gösterilen evliliklerinden.

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Çiftin 20 yaşındaki kızları Carys’ten hariç bir de 22 yaşında Dylan adında bir oğlu var.

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