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Transparan giyen Gülcan Arslan dekolteli pozlarıyla nefes kesti!

29.05.2023 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Gülcan Arslan son paylaşımıyla yine olay oldu. Transparan mini siyah bir elbise giyen Arslan iddialı ve cesur pozlarını peş peşe paylaştı. Ünlü ismin bu gönderisine binlerce beğeni ve yorum yapıldı.

Transparan giyen Gülcan Arslan dekolteli pozlarıyla nefes kesti!

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, Doğduğun Ev Kaderindir gibi popüler dizilerde rol alan ve büyük bir çıkış yakalayan Gülcan Arslan sosyal medyadaki cesur ve iddialı tarzıyla büyük beğeni topluyor. Ünlü oyuncu bu defa dekolteli pozlarını peş peşe paylaştı.

Siyah mini transparan bir elbisen giyen Gülcan Arslan iddilı pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Ünlü ismin son paylaşımına 'Bu nasıl bir aura', 'Çok güzelsin', 'Sana bayılıyorum', 'Aşık oluyorum galiba' gibi yorumlar yaptılar.

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Ünlü oyuncu Gülcan Arslan, 1 Mayıs 1986'da Karasu, Sakarya'da dünyaya geldi. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı ve birçok dizi ve reklamda boy gösterdi.

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İlk olarak TRT1 ekranlarında yayınlanan ”Sardunya Sokak” adlı dizide oynadı. Daha sonra 2008 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan ”Sınıf” adlı dizide oynayan güzel oyuncu yine 2008 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan ”Hepimiz Birimiz İçin” adlı dizide rol aldı.

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Aynı yıl ATV ekranlarında yayınlanan ”Gurbet Kuşları” adlı dizide oynadı. 2009 yılında TRT1 ekranlarında yayınlanan ”Kafkas” adlı dizide boy gösterdi. 2010 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan ”Kahramanlar” adlı dizide oynadı.

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2013 yılında 8. sezonuna başlayan Arka Sokaklar dizisinde bir sezon Komiser Leyla Candaş karakterine hayat verdi.

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Arslan, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Nesrin karakterini canlandı. Ünlü oyuncu son olarak Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nda Despina karakterine hayat verdi.

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