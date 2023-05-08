MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Transparan giyen İrem Derici göğüs dekolteli pozuyla mest etti

Transparan giyen İrem Derici göğüs dekolteli pozuyla mest etti

07.05.2023 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor’ın eski sezon yarışmacılarından olan Atakan Işıktutan ile mutlu bir beraberlik yaşayan İrem Derici sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor. Güzelliği ile nefes kesen Derici, transparan giyip dekolteli poz verdi.

Transparan giyen İrem Derici göğüs dekolteli pozuyla mest etti

Başarılı şarkıları ve aşk hayatı ile gündemden düşmeyen İrem Derici sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor. Sevgilisi Atakan Işıktutan ile mutlu bir beraberlik yaşayan Derici sahne aldığı bir akşamdan pozlarını paylaştı. Transparan giyen ünlü isim dekoltesiyle adeta büyüledi.

transparan-giyen-irem-derici

Derici’nin “Dantellenmiş geceler, kan kırmızı ojeler” notuyla paylaştığı pozlarına yorum yapanlar arasında sevgilisi Atakan Işıktutan da yer aldı. Işıktutan, “İnanılmaz” yorumunu yaptı.

irem

36 yaşındaki ünlü ismin takipçileri ise “Manken gibisin”, “Olay”, “Güzellik halis mi”, “Çok fazla” yorumunda bulundu.

irem-derici-dekolteli-poz

İrem Derici’nin iddialı pozlarını beğenenler arasında Zeynep Bastık, Demet Akalın ve Pelin Öztekin de yer aldı.

i2222

Instagram hesabında 8,6 milyon takipçisi bulunan Derici sık sık iddialı pozlarını paylaşıyor.

iii

2


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İmamoğlu paylaşımı! "Hepimizin ortak isteği ülkemizde sevgi-saygı..."İmamoğlu paylaşımı! "Hepimizin ortak isteği ülkemizde sevgi-saygı..."
MasterChef All Star bombası! Bakın yarışmacıları arasında kimler varMasterChef All Star bombası! Bakın yarışmacıları arasında kimler var
Sere serpe uzandı! Dekolteli pozuyla nefes kestiSere serpe uzandı! Dekolteli pozuyla nefes kesti
Anahtar Kelimeler:
İrem Derici sosyal medya sevgilisi yaşında

En Çok Okunan Haberler

Toplu İş Sözleşmesi zammı için son viraj: Tarihi Erdoğan açıkladı

Toplu İş Sözleşmesi zammı için son viraj: Tarihi Erdoğan açıkladı

Erzurum sonrası endişe yaratan paylaşımlar

Erzurum sonrası endişe yaratan paylaşımlar

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sının o pozlarına dayanamadı! "Seksi..."

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sının o pozlarına dayanamadı! "Seksi..."

Araç sahipleri dikkat! Çifte zam geliyor...

Araç sahipleri dikkat! Çifte zam geliyor...

Rıdvan Dilmen, Erman Toroğlu'nu doğruladı

Rıdvan Dilmen, Erman Toroğlu'nu doğruladı

Ekrem İmamoğlu: 'Oradaki 200 kişi masum değil'

Ekrem İmamoğlu: 'Oradaki 200 kişi masum değil'

İlginizi Çekebilir

2 haftalık bebek çöp kutusunda bulundu! Annesi bir de not bıraktı

2 haftalık bebek çöp kutusunda bulundu! Annesi bir de not bıraktı

Bulaşık yıkamaktan bıktı! Eve tabldot sistemini getirdi

Bulaşık yıkamaktan bıktı! Eve tabldot sistemini getirdi

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi, düzleştirici... Kişisel bakımın en sevilenleri şimdi indirimde!

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi, düzleştirici... Kişisel bakımın en sevilenleri şimdi indirimde!

Metronun içi bir anda dumanlarla doldu! Yolcular camı kırıp dışarı çıktı

Metronun içi bir anda dumanlarla doldu! Yolcular camı kırıp dışarı çıktı

Öğretmen okul bahçesinde mastürbasyon yaparken yakalandı

Öğretmen okul bahçesinde mastürbasyon yaparken yakalandı

Her zaman ihtiyacınız olacak! Hazır indirim de varken kaçırmayın

Her zaman ihtiyacınız olacak! Hazır indirim de varken kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.