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Transparan giyen Kim Kardashian kıvrımlarını sergiledi

18.05.2023 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En son dünyanın en prestijli moda olayı olarak nitelendirilen Met Gala'daki iddialı tarzıyla gündem olan Kim Kardashian yine sınırları zorladı. Kardashian transparan giyip dekolteli poz verdi.

Transparan giyen Kim Kardashian kıvrımlarını sergiledi

Dünyanın en çok kazanan modellerinden biri olan Kim Kardashian tarzı ve sosyal medyadaki cesur pozlarıyla sık sık gündeme geliyor. ABD'li yıldız Kim Kardashian’ın son tarzı yine olay oldu. Transparan giyen Kardashian’ın dekolteli pozlarına beğeni yağdı.

transparan-giyen-kim-kardashian-göğüs-dekoltesi

ABD'li yıldız Kim Kardashian paylaşımına “Sonunda başardık! Vegas geceleri bazen ruha iyi gelir” notunu düştü.

kim-kardashian

Instagram hesabında 356 milyon takipçisi bulunan Kardashian’ın fotoğrafı milyonlarca beğeni aldı.

kim

Ünlü ismin pozlarını beğenenler arasında Beril Pozam ve Hailey Bieber da yer aldı.

kim-göğüs-dekoltesi

Kim Kardashian en son dünyanın en prestijli moda olayı olarak nitelendirilen Met Gala'daki iddialı tarzıyla gündem olmuştu. Kariyerinin başlangıcında sadece inci kolyelerle poz veren 42 yaşındaki realite yıldızı Met Gala'da da göğüslerini bir kolye ile kapatmıştı.

kim-kardashian-dekoltesiyle-büyüledi

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