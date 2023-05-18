Transparan giyen Kim Kardashian kıvrımlarını sergiledi

Dünyanın en çok kazanan modellerinden biri olan Kim Kardashian tarzı ve sosyal medyadaki cesur pozlarıyla sık sık gündeme geliyor. ABD'li yıldız Kim Kardashian’ın son tarzı yine olay oldu. Transparan giyen Kardashian’ın dekolteli pozlarına beğeni yağdı.

ABD'li yıldız Kim Kardashian paylaşımına “Sonunda başardık! Vegas geceleri bazen ruha iyi gelir” notunu düştü.

Instagram hesabında 356 milyon takipçisi bulunan Kardashian’ın fotoğrafı milyonlarca beğeni aldı.

Ünlü ismin pozlarını beğenenler arasında Beril Pozam ve Hailey Bieber da yer aldı.

Kim Kardashian en son dünyanın en prestijli moda olayı olarak nitelendirilen Met Gala'daki iddialı tarzıyla gündem olmuştu. Kariyerinin başlangıcında sadece inci kolyelerle poz veren 42 yaşındaki realite yıldızı Met Gala'da da göğüslerini bir kolye ile kapatmıştı.



