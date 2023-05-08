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Transparan giyen Nesrin Cavadzade göğüslerini çiçeklerle kapattı

08.05.2023 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Üç Kuruş dizisinde rol alan Nesrin Cavadzade, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri. Güzelliği ve fiziği ile dikkat çeken güzel oyuncu iddialı tarzıyla da sık sık gündem oluyor. Nesrin Cavadzade'nin son pozu yine olay oldu. Tamamen transparan bir elbise giyen Cavadzade göğüslerini ise çiçeklerle kapattı.

Transparan giyen Nesrin Cavadzade göğüslerini çiçeklerle kapattı

Geçtiğimiz yıl kendisi gibi ünlü oyuncu Gökhan Alkan ile birlikteliğiyle çok konuşulan Nesrin Cavadzade özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Düzgün fiziği ve cesur tercihleriyle de çok beğenilen ünlü oyuncu bu defa yine sınırlarını zorladı.

Tamamen transparan bir elbise giyen Nesrin Cavadzade göğüslerini ise çiçek motifleri ile kapatmayı tercih etti. Ünlü ismin bu paylaşımı takipçilerinden tam not aldı.

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Nesrin Cavadzade'ye sosyal medyada; 'Çok güzelsin', 'Modellere taş çıkarırsın', 'Harika görünüyorsun', 'Seni seviyorum net bilgi' gibi yorumlar yapıldı.

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Azerbaycanlı güzel oyuncu, 30 Temmuz 1982 tarihinde Bakü'de dünyaya geldi. 11 yaşındayken Türkiye'ye yerleşen Nesrin Cavadzade, Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nden başarıyla mezun oldu.

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Çok sayıda dil bilen yetenekli oyuncu, İngilizce başta olmak üzere Fransızca, Rusça ve İspanyolca konuşabiliyor.

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Üniversiteden sonra "Yersiz Yurtsuz" adlı TV dizisinde başrol oynadı. Dizinin hemen ardından Nesrin Cavadzade "Dilber'in Sekiz Günü" adlı filminde oynadı.

Nesrin Cavadzade 5

Nesrin, bu filmdeki performansıyla Erzurum, Bursa ve Ankara Film Festivalleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödüllerine layık görüldü.

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Hemen ardından yine bir Cemal Şan filmi olan "Acı" ile de yeniden Erzurum Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi oldu.

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Bu filmin ardından, ara verdiği televizyon kariyerine, "Samanyolu" adlı dizi ile devam etti.

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2011 yılı itibariyle "Al Yazmalım" dizinde oynamaya başladı. Aynı yıl içinde Hasan Tolga Pulat'ın yönettiği "Güzel Günler Göreceğiz" ve Murat Saraçoğlu'nun yönettiği "Yangın Var" filmlerinde başrol oynadı.

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2012 yılında "Ağır Roman"ın televizyon uyarlaması olan "Ağır Roman Yeni Dünya" dizisindeki Kara Leyla rolüyle yer aldı.
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2014 yılında “Küçük Ağa” adlı dizide Sarp Levendoğlu, Birce Akalay, Zeki Alasya, Emir Berke Zincidi, Ruhsar Öcal, Remzi Evren, Kayhan Yıldızoğlu ile beraber rol aldı.

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18 Mart 2015 tarihinde vizyona giren ve yönetmenliğini Özhan Eren’in yaptığı “Son Mektup” adlı sinema filminde Tansel Öngel ile başrolde oynadı.

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Ünlü isim Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Şahika karakteriyle büyük beğeni toplamıştı.

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