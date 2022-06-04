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  4. Trende dehşet anları! Bir anda ortalık karıştı, çığlık atarak kaçmaya çalıştılar

Trende dehşet anları! Bir anda ortalık karıştı, çığlık atarak kaçmaya çalıştılar

04.06.2022 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brighton'dan Cambridge'e giden bir trende yaşanan kavga sosyal medyanın gündemine yerleşti. İki çocuğu ve eşiyle beraber trende seyahat eden bir anda arka tarafta bulunan bir grup gençten sessiz olmalarını istedi. Gençler ise ellerindeki alkol şişelerini fırlatarak ve diğer yolculara küfürler yağdırarak bir arbedenin fitilini ateşledi.

Brighton'dan Cambridge'e giden bir trende ortaya çıkan kavga bir anda sosyal medyanın gündemine yerleşti. Görüntülerde yolculara arasındaki kavganın tam ortasında kalan bir kadının çığlık atarak olay yerinden kaçmaya çalıştığı dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medya kullanıcılarının tepki gösterdiği kavganın sonrasında polis ekipleri görüntüleri incelediğini ve olaya neden olan kişileri araştırdıklarını dile getirdi.

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BİR TOKATLA BAŞLADI

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İki çocuğu ve eşiyle beraber trende seyahat eden bir kadının gençlerden sessiz olmalarını rica etmesi üzerine alkollü grup kadına küfür ederek cevap verdi. Karısına küfür eden kişileri duyan eş ise gençlerden birine tokat attı. Kavganın kısa sürede tırmanması üzerine gençler ceplerindne çıkarttıkları bıçaklarla diğer yolcuları ölümle tehdit etti.

Trende seyahat eden yolculardan biri polisi olay yerine geç geldiğini iddia ederek, “Polisi arayanlar vardı ama hiçbir görevli gelmiyordu. Acil durum kolunu bulmaya çalıştık ancak kimse bir şey bulamadı” dedi.

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Amerika
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