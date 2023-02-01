Trende iğrenç anlar! Yaşlı çift bir anda cinsel ilişkiye girmeye başladı... O anları kaydederek sosyal medyadan ifşa etti

İngiltere’nin başkenti Londra’dan hareket eden bir tren ilginç anlara sahne oldu. Bir yolcu yan koltuklardan gelen seslerin üzerine başını çevirip o yöne doğru baktığında iki yolcunun cinsel ilişkiye girdiğini gördü. O anlar karşısında büyük bir şok geçiren adam görüntüleri kaydederek sosyal medyadan paylaştı. Görüntüler kısa sürede 250 bin izlenmeye ulaşırken viral olmayı da başardı.

GÖRDÜKLERİNE İNANAMADI

Görüntüleri kaydeden yolcu çifti tanımadığını ve vagondaki 10 kişilik yolcu grubunun bir parçası olduklarını belirtti. Farklı duraklarda yolcuların indiğini ifade eden adam, “Seslerin gelmesi üzerine etrafıma bakındım. Onların da diğer yolcularla birlikte indiğini düşünüyordum. Arkadaşıma gördüğüm manzaraya dair bir mesaj attım. Bana inanmadığını söyledi. 60’lı yaşlarındaki çiftin videosunu çektim” dedi.