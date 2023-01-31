Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Sokakta dans ettikleri video başlarına bela oldu! Fuhuşa teşvik suçundan tutuklandılar

Sokakta dans ettikleri video başlarına bela oldu! Fuhuşa teşvik suçundan tutuklandılar

31.01.2023 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran’da yaşayan 21 yaşındaki Astiyazh Haghighi ve 22 yaşındaki Amir Mohammad Ahmadi isimli iki genç toplum içinde dans ettikleri bir videonun internette popüler olmasından sonra hapis cezasına çarptırıldı. İkisi de ayrı ayrı 10’ar buçuk yıl hapis cezası verilen çift dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

Sokakta dans ettikleri video başlarına bela oldu! Fuhuşa teşvik suçundan tutuklandılar

İran’da yaşayan bir çift sokak ortasında dans ettikleri anları paylaşarak sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı. Yetkilerin görüntüleri gördükten sonra 10 Kasım’da tutukladığı çift hapise atıldı.

AİLELERİ SESSİZ KALDI

2

21 yaşındaki Astiyazh Haghighi ve 22 yaşındaki Amir Mohammad Ahmadi, fuhuşa teşvik suçundan 10'ar buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı. Video, arka planda parlayan şehir binaları ile birbirini kucaklayan çifti gösteriyor. Çift, acımasız rejimi devirmek için ülke çapında düzenlenen protestoların bir parçası olarak Tahran'daki Özgürlük Meydanı'nda dans ediyordu.

4

İkilinin sonraki duruşmalarında avukat tutmalarına izin verilmedi ve kefalet talepleri reddedildi. Ailelerinin, kendilerinin tutuklanma korkusuyla tutuklanmaları hakkında konuşmamaları için baskı altında oldukları bildirildi.

İlginizi Çekebilir

Kameranın açık olduğunu unuttu! Sevgilisiyle cinsel ilişkiye...

Kameranın açık olduğunu unuttu! Sevgilisiyle cinsel ilişkiye...

 Damadın verdiği başlık parası sahte çıkınca...

Damadın verdiği başlık parası sahte çıkınca...

 İhanet eden karısının sevgilisini vurarak öldürdü! İntikamı acı oldu

İhanet eden karısının sevgilisini vurarak öldürdü! İntikamı acı oldu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
9 yaşında 200 kiloydu! Bakın nasıl kilo vermiş?9 yaşında 200 kiloydu! Bakın nasıl kilo vermiş?
Süper mini şortu olay yarattı! “Külot mu şort mu?”Süper mini şortu olay yarattı! “Külot mu şort mu?”
Genelevi basıp birbirine kattı! Seks işçisini darp ettiGenelevi basıp birbirine kattı! Seks işçisini darp etti
Anahtar Kelimeler:
İran hapis

En Çok Okunan Trend Haberler

Genelevi basıp birbirine kattı! Seks işçisini darp etti

Genelevi basıp birbirine kattı! Seks işçisini darp etti

“15 dakikalığına öldüm” dedi! Öbür dünyayı anlattı

“15 dakikalığına öldüm” dedi! Öbür dünyayı anlattı

Tek fotoğrafı servet değerinde! “Kıllarımı almadığım için...”

Tek fotoğrafı servet değerinde! “Kıllarımı almadığım için...”

Transparan iç çamaşırıyla limitleri zorladı! Bakmaya doyamadılar

Transparan iç çamaşırıyla limitleri zorladı! Bakmaya doyamadılar

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.