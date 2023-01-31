Sokakta dans ettikleri video başlarına bela oldu! Fuhuşa teşvik suçundan tutuklandılar

İran’da yaşayan bir çift sokak ortasında dans ettikleri anları paylaşarak sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı. Yetkilerin görüntüleri gördükten sonra 10 Kasım’da tutukladığı çift hapise atıldı.

AİLELERİ SESSİZ KALDI

21 yaşındaki Astiyazh Haghighi ve 22 yaşındaki Amir Mohammad Ahmadi, fuhuşa teşvik suçundan 10'ar buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı. Video, arka planda parlayan şehir binaları ile birbirini kucaklayan çifti gösteriyor. Çift, acımasız rejimi devirmek için ülke çapında düzenlenen protestoların bir parçası olarak Tahran'daki Özgürlük Meydanı'nda dans ediyordu.

İkilinin sonraki duruşmalarında avukat tutmalarına izin verilmedi ve kefalet talepleri reddedildi. Ailelerinin, kendilerinin tutuklanma korkusuyla tutuklanmaları hakkında konuşmamaları için baskı altında oldukları bildirildi.