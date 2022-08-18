MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. TRT 1'in dizisi Kara Tahta ekrana veda ediyor! Final tarihi belli oldu

TRT 1'in dizisi Kara Tahta ekrana veda ediyor! Final tarihi belli oldu

18.08.2022 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kara Tahta dizisi final yaparak ekrana veda ediyor. Furkan Andıç, Miray Daner, Cengiz Bozkurt ve Kerem Arslanoğlu'nun başrollerini paylaştığı Kara Tahta'nın final bölüm tarihi de belli oldu.

TRT 1'in dizisi Kara Tahta ekrana veda ediyor! Final tarihi belli oldu

Yapımcılığını ÜS Film'in üstlendiği Kara Tahta dizisi yaz ayları boyunca yayınlanmıştı. Dizinin 10. bölümüyle sona ereceği açıklanmış ancak reytingleri yükseldiği için yaz boyunca devam etmesine karar verilmişti.

19. BÖLÜMÜYLE FİNAL YAPIYOR

Dizinin 19. bölümüyle (24 Ağustos) sona ereceği öğrenildi. Öte yandan dizinin senaryosunu 16 bölümdür kaleme alan Erkan Birgören, yayınlanan son bölümle birlikte görevini eşi Betül Yağsağan ve Tuna Görgün'e devretti.

FaYuNY_WAAERoG8

Kara Tahta, final bölümüyle Çarşamba 20.00'de TRT 1'de olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Destan büyük finale hazırlanıyor! Oyuncular tek tek arandıDestan büyük finale hazırlanıyor! Oyuncular tek tek arandı
MasterChef yarışmacısı yasağı deldi! Mehmet Şef'ten şaşırtan hareketMasterChef yarışmacısı yasağı deldi! Mehmet Şef'ten şaşırtan hareket
Anahtar Kelimeler:
Kara Tahta dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Sürpriz indirim! Dolar ve gram altın fiyatı…

SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Sürpriz indirim! Dolar ve gram altın fiyatı…

Yılın transferi yükleniyor! Dünya yıldızı İstanbul'da...

Yılın transferi yükleniyor! Dünya yıldızı İstanbul'da...

Faiz kararı sonrası dikkat çeken açıklama: 'Delilik..'

Faiz kararı sonrası dikkat çeken açıklama: 'Delilik..'

Dünyanın gözü orada! Ukrayna'da üçlü zirve

Dünyanın gözü orada! Ukrayna'da üçlü zirve

Türkiye’de bulundu! Dev altın rezervi: Tam 20 bin ons…

Türkiye’de bulundu! Dev altın rezervi: Tam 20 bin ons…

Benzin yüzde 6, motorin ise yüzde 5...

Benzin yüzde 6, motorin ise yüzde 5...

İlginizi Çekebilir

Başbakanın parti görüntüleri gündem yarattı

Başbakanın parti görüntüleri gündem yarattı

Hem erkek hem de kız arkadaşı var! “Cinsellik sözleşmesi...”

Hem erkek hem de kız arkadaşı var! “Cinsellik sözleşmesi...”

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Bir fotoğraf uğruna canından olacaktı! Şakanın sonu...

Bir fotoğraf uğruna canından olacaktı! Şakanın sonu...

Kanseri 24 saat içinde yüzde 60 oranında azaltıyor

Kanseri 24 saat içinde yüzde 60 oranında azaltıyor

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.