TRT 1'in dizisi Kara Tahta ekrana veda ediyor! Final tarihi belli oldu

Yapımcılığını ÜS Film'in üstlendiği Kara Tahta dizisi yaz ayları boyunca yayınlanmıştı. Dizinin 10. bölümüyle sona ereceği açıklanmış ancak reytingleri yükseldiği için yaz boyunca devam etmesine karar verilmişti.
Dizinin 19. bölümüyle (24 Ağustos) sona ereceği öğrenildi. Öte yandan dizinin senaryosunu 16 bölümdür kaleme alan Erkan Birgören, yayınlanan son bölümle birlikte görevini eşi Betül Yağsağan ve Tuna Görgün'e devretti.
Kara Tahta, final bölümüyle Çarşamba 20.00'de TRT 1'de olacak.
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