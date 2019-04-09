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TRT'den dikkat çeken Komünist Başkan videosu!

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GÜNDEM  | 09.04.2019 10:31 | Son Güncelleme

TRT World yaptığı “Türkiye’nin ilk komünist belediye başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ile tanışın” videosu ile sosyal medyaya damga vurdu. TRT World'un videosu kısa sürede defalarca kez paylaşıldı.

TRT'den dikkat çeken Komünist Başkan videosu!

Türkiye yerel seçimlerde İstanbul kadar Tunceli’yi de çok konuştu. TKP’nin adayı, “Komünist Başkan” Fatih Mehmet Maçoğlu, Tunceli’de birinci gelmişti.

TRT'nin, tüm dünyada İngilizce yayın yapması için kurduğu TRT World ise, dikkat çeken bir yayın yaptı. TRT World, “Türkiye’nin ilk komünist belediye başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ile tanışın” başlığıyla TKP’nin Tunceli Belediye Başkanı olan Fatih Mehmet Maçoğlu için tanıtım videosu yayımladı.

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Videoda, Maçoğlu’nun Tunceli Belediye Başkanı seçildikten sonra yaptığı konuşma ve kutlamalar yer aldı. Konuşmasında “birlikte Dersim’i Türkiye’de model yapabiliriz” diyen komünist başkanın 50 yaşında, sağlık personeli olduğu ifade edildi.

Maçoğlu’nun, 2014-2019 yılları arasında Ovacık belediye başkanlığındaki faaliyetleri anlatılırken yöneticiliğinin şeffaf olduğu, halkla iç içe olduğu belirtildi.

TRT World bu video ile sosyal medyaya damga vurdu ve paylaşımın altına yorum yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Kömünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu TRT World

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