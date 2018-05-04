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TRT'den dizi setinde çıkan yangında yaralanan çocuk için açıklama!

DİZİ HABERLERİ  | 04.05.2018 09:53 | Son Güncelleme

Oyuncular Sendikası, TRT için çekilen 'Bir Hadis Bir Film' isimli dizi setinde, 10-12 yaşlarında bir çocuğun yanarak ağır yaralandığını açıkladı. TRT, yaptığı açıklamada, "Kazada bir yardımcı oyuncu ve sette görevli olan babasını ziyarete gelen bir çocuk yaralanmıştır" dedi

TRT'den dizi setinde çıkan yangında yaralanan çocuk için açıklama!

Oyuncular Sendikası, TRT için çekilen 'Bir Hadis Bir Film' isimli dizi setinde bir çocuğun yandığını açıkladı. Konuyla ilgili TRT'den de açıklama yapıldı.

Oyuncular Sendikası yeni bir açıklama yaparak olayın detaylarını paylaştı.

Çıkan yangının el yordamıyla söndürüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, sette ambulans ve itfayenin olmadığı da ifade edildi.

Çıkan yangında 10-12 yaşlarındaki çocuğun ise, yoğun bakımda olduğu ve vücudunun yüzde 48'inin yandığı ifade edildi.

OYUNCULAR SENDİKASI YENİ DETAYLAR PAYLAŞTI

Oyuncular Sendikası Genel Başkanı ve sinema sanatçısı Demet Akbağ, yaşanan olaya ilişkin sendikanın yeni açıklamasını okudu.

Açıklamada 10-12 yaşındaki çocuğu yanması sırasında çıkan alevlerin el yordamıyla söndürüldüğü ifade edildi

Yine sette ambulans ve itfaiyenin dahi olmadığına dikkat çekilen açıklamada, ''Arkadaşlarımızdan aldığımız bilgilere göre çocuğun sağlık durumunun oldukça ağır olduğunu, vücudunun yüzde 48'inin yandığını öğrendik. Çocuğun kastta yer alıp almadığı bilgisi de az önce elimize ulaştı. Şu an arkadaşlarımız ve avukatımız Ankara'da çocuğun sağlık durumu hakkında detaylı bilgi alıyor, çocuğun yoğun bakımda olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi'' ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na soruşturma başlatılması için çağrı yapılırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın da denetleme yapması istendi.

*TRT'DEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili TRT de olayı doğrulayan bir açıklama yaparak şöyle dedi:

"Bir dış yapım firması tarafından Konya’da çekimleri süren dizi setinde tüm TRT ailesini derinden üzen bir kaza yaşanmıştır. Kazada bir yardımcı oyuncu ve sette görevli olan babasını ziyarete gelen bir çocuk yaralanmıştır. Hayati tehlikesi olmayan yaralıların tedavileri halen sürmektedir. Kazanın olduğu ilk andan itibaren yaralıların tedavi süreci ve soruşturma aşamaları kurumumuz tarafından yakından takip edilmektedir. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Saygıyla duyurulur."

OYUNCULAR SENDİKASI'NIN İLK AÇIKLAMASI

Oyuncular Sendikası ilk açıklamasında dizi setinde meydana gelen iş kazasında M.Ç. isimli 10-12 yaşlarında bir çocuğun yanarak ağır yaralandığını duyurmuş ve şöyle demişti:


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