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TRT'nin iddialı dizisi Alp Arslan'ın kadrosuna yeni isim!

22.08.2021 21:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in başrollerinde yer aldığı Alp Arslan dizisinin kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı.

TRT'nin iddialı dizisi Alp Arslan'ın kadrosuna yeni isim!

TRT 1'in sezona oldukça iddialı bir şekilde girmeye hazırlanan dizisi 'Alp Arslan’ın hazırlıklarına hızlıca devam ediliyor. Dizinin başrol oyuncuları Fahriye Evcen ve Barış Arduç, at binme ve aksiyon dersleri almaya başlarken dizinin kadrosu da yavaş yavaş netleşiyor.
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M. Çağatay Tosun’un yöneteceği dizinin kadrosuna son olarak başarılı bir oyuncu daha katıldı. Ayşegül Ünsal'ın 'Alp Arslan'da Akınay rolüne hayat vereceği öğrenildi.

Alp Arslan dizisinin hazırlıkları başladı! Fahriye Evcen ve Barış Arduç başrollerde! İşte ilk karelerAlp Arslan dizisinin hazırlıkları başladı! Fahriye Evcen ve Barış Arduç başrollerde! İşte ilk kareler

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Güçlü kadrosuyla dikkat çeken dizide ayrıca Mehmet Özgür, Erdinç Gülener, Barış Bağcı, Korel Cezayirli, Burak Şafak, Esila Umut, Ferit Kaya, Uygar Özçelik ve Zeynep Özder gibi ünlü isimler de rol alacak.

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Anahtar Kelimeler:
Barış Arduç Fahriye Evcen
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