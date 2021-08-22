TRT'nin iddialı dizisi Alp Arslan'ın kadrosuna yeni isim!

TRT 1'in sezona oldukça iddialı bir şekilde girmeye hazırlanan dizisi 'Alp Arslan’ın hazırlıklarına hızlıca devam ediliyor. Dizinin başrol oyuncuları Fahriye Evcen ve Barış Arduç, at binme ve aksiyon dersleri almaya başlarken dizinin kadrosu da yavaş yavaş netleşiyor.



M. Çağatay Tosun’un yöneteceği dizinin kadrosuna son olarak başarılı bir oyuncu daha katıldı. Ayşegül Ünsal'ın 'Alp Arslan'da Akınay rolüne hayat vereceği öğrenildi.

Güçlü kadrosuyla dikkat çeken dizide ayrıca Mehmet Özgür, Erdinç Gülener, Barış Bağcı, Korel Cezayirli, Burak Şafak, Esila Umut, Ferit Kaya, Uygar Özçelik ve Zeynep Özder gibi ünlü isimler de rol alacak.

