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TRT'nin iddialı dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs KKTC'de krize neden oldu

10.05.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT'nin iddialı dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs'ta yayınlanan bir sahnede EOKA'cı Nikos Sampson'ın KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın başına silah dayaması KKTC'de tepkilere neden oldu. Denktaş'ın eski danışmanı Sabahattin İsmail ise "Geri zekalı mısınız? Sampson kim ki Denktaş'ın kafasına silah dayayacak. Utanmadan bir de 'Gerçek bir varoluş hikayesi' diyorsunuz!" diyerek tepkisini dile getirdi.

TRT'nin "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisi, eleştirilerin hedefi haline geldi. KKTC direnişinde yaşanan bazı çatışmaların, dizide çarptırıldığı yönündeki iddialar diziyi tartışma konusu haline getirdi.KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın eski danışmanı Sabahattin İsmail, dizinin yeni bölümdeki bir sahneye tepki göstererek Twitter'dan paylaşımda bulundu.

"KAHRAMAN OLARAK GÖSTERİLİYOR"

İsmail, "Geri zekalı mısınız? Sampson kim ki Denktaş'ın kafasına silah dayayacak. Utanmadan bir de 'Gerçek bir varoluş hikayesi' diyorsunuz! Devlet galası bu saçmalıklar için miydi? Bu dizi varoluş mücadelemizi değil, insanları arkadan vuran sivilleri katleden eli kanlı katil Sampson'u aklama ve kahraman yapmak için mi yapıldı? Korkak katil bir yığın yalanla davası için korkmadan mücadele eden liderimiz Denktaş'ı silahla kaçıran bir kahraman olarak gösteriliyor" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi
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