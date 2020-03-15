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TRT'nin unutulmaz öğretmeni Zülal Balpınar şimdilerde ne yapıyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2020 17:10 | Son Güncelleme

Türk televizyon tarihinin unutulmazlarından TRT'nin İngilizce öğretmeni Zülal Balpınar, 'Şimdi Neredeler'in konuğu oldu. Prof. Dr. Zülal Balpınar, "Merceğin ortasına kafamdan bir sınıf oturttum ve o öğrencilere ders anlattım. Bir lens görmedim, orada bir sınıf vardı benim için" dedi.

TRT'nin unutulmaz öğretmeni Zülal Balpınar şimdilerde ne yapıyor?

Kahküllü saçları fiyonklu bluzuyla hatırlanan Zülal öğretmen, Michael Smith ile yaptığı programlarda bir nesile İngilizceyi sevdirmişti. Voltran’dan hemen önce yayına giren Zülal öğretmenin İngilizce ders programı, Voltran’ı kaçırmak istemeyen çocukların her gün izlediği bir fenomene dönüşmüştü.

İngilizce programının hikayesini anlatan Zülal öğretmen, kendisiyle özdeşleşen saç şekli için de “Kolayıma geliyordu öyle kestirmek. Ben hiç kuaföre falan gitmezdim ki! Kolay şekillenirdi. Öyle fazla süslenmedim programlar için” ifadelerini kullandı.

‘İNGİLTERE’DEKİ PROGRAMI BURAYA UYARLADIK’

Röportaj yapıldığı sırada Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışan Balpınar, televizyon programının başlangıç hikayesini şu sözlerle açıkladı:

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"1982'de üniversitede Eğitim Fakültesi kuruldu ve Açık Öğretim programları başladı. Programı birlikte yürüttüğümüz Mike, İngiltere’den buraya uzman olarak gönderilmiş bir arkadaşımızdı, doktoralı eleman olarak da bir tek ben vardım. 1983’te bir bursla İngiltere´ye gittik beraber. Orada Follow Me adlı programları öğrendik ve buraya uyarlamaya karar verdik. Süreç öyle başladı. Sonra harıl harıl televizyon programları çektik, aynı zamanda kitabını yazdık."

Daha önce hiç ekran tecrübesi olmadığını ifade eden Zülal Hoca, “Heyecanlanmadım. Ben acayip bir insanımdır. Yapılması gereken neyse onu yaparım. O programlarda hiç teleprompter kullanmadık, hepsi doğaçlamadır. Hayal gücüm geniş, merceğin ortasına kafamdan bir sınıf oturttum ve o öğrencilere ders anlattım. Bir lens görmedim, orada bir sınıf vardı benim için. Onun için belki, insanlara doğal geliyordu” dedi.

DHA

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