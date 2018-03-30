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TRT spikerinden Hakan Peker'e ilginç gönderme! 'Bu nasıl bir ego patlaması?'

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.03.2018 01:50 | Son Güncelleme

TRT Müzik kanalında Metin Özülkü'nün sunduğu Engelsiz Sahne programında rejiye tepki gösterek canlı yayını terk eden Hakan Peker'e TRT Haber spikeri Fuat Kozluklu'dan ilginç bir gönderme geldi. TRT'nin usta spikerlerinden Fuat Kozluklu, haber bülteni sunduğu sırada rejiye dönerek, 'Reji beni çek beni' dedi. O anlarda ise kamera rejiye dönünce gülümseten anlar yaşandı.

TRT spikerinden Hakan Peker'e ilginç gönderme! 'Bu nasıl bir ego patlaması?'

TRT Müzik kanalında Metin Özülkü'nün sunduğu Engelsiz Sahne isimli programa katılan ünlü şarkıcı Hakan Peker, canlı yayında şarkı söylediği sırada rejinin kendisini ekrana getirmediğini eleştirerek sahneyi terk etmişti. Hakan Peker'in bu tavrına sosyal medyada tepkiler gelmişti.

TRT Haber kanalında Gece Bakışı programını sunan usta spiker Fuat Kozluklu da Hakan Peker'e göndermede bulundu. Anons yaparken kameraların rejiyi göstermesinden sonra duayen sunucu, "Reji beni çek beni. Ego patlması gibi oluyor. Bu nasıl bir ego ya, bana ait değil. Anladınız, o anladı" diyerek ünlü isme göndermede bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Hakan Peker TRT fuat kozluklu

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