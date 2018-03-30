TRT spikerinden Hakan Peker'e ilginç gönderme! 'Bu nasıl bir ego patlaması?'

TRT Müzik kanalında Metin Özülkü'nün sunduğu Engelsiz Sahne isimli programa katılan ünlü şarkıcı Hakan Peker, canlı yayında şarkı söylediği sırada rejinin kendisini ekrana getirmediğini eleştirerek sahneyi terk etmişti. Hakan Peker'in bu tavrına sosyal medyada tepkiler gelmişti.

TRT Haber kanalında Gece Bakışı programını sunan usta spiker Fuat Kozluklu da Hakan Peker'e göndermede bulundu. Anons yaparken kameraların rejiyi göstermesinden sonra duayen sunucu, "Reji beni çek beni. Ego patlması gibi oluyor. Bu nasıl bir ego ya, bana ait değil. Anladınız, o anladı" diyerek ünlü isme göndermede bulundu.