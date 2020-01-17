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  4. TRT'den Milli Mücadele dizisi: "Ya İstiklal Ya Ölüm"

TRT'den Milli Mücadele dizisi: "Ya İstiklal Ya Ölüm"

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 17.01.2020 11:40 | Son Güncelleme

Dizide 16 Mart 1920'de İtilaf Devletlerinin İstanbul'u işgal edip Meclis-i Mebusan'ı dağıtmasından sonra vücut bulan Kuvayı Milliye hareketi ve Ankara'da kurulacak tam bağımsız meclisin açılış serüveni anlatılıyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun (TRT) Milli Mücadele'nin 100'üncü yılına özel hayata geçireceği projelerin ilki olan "Ya İstiklal Ya Ölüm"ün çekimleri başladı.

İlk bölümü, İstanbul'un işgalinin yüzüncü yılı olan 16 Mart 2020'de yayınlanacak dizinin altıncı ve son bölümü ise TBMM'nin açılışının yüzüncü yılı olan 23 Nisan haftasında ekranlara gelecek.

Senaryosu Funda Çetin'e ait olan mini dizi, 16 Mart 1920 ile 23 Nisan 1920 arasında yaşanmış 6 haftalık gerçek bir kesiti yine 6 haftada ekranlara getirecek.

Yerli ve yabancı oyuncuların yanı sıra binlerce figüranın yer alacağı yapımda dönemi en iyi şekilde ekrana yansıtabilmek için kullanılan onlarca gerçek mekan, dönem arabaları, silahlar, kostüm ve dekor tasarımı da izleyiciyi olayların içine çekecek.

Yapımını Kirli Kedi'nin üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda adını dönem dramalarıyla duyuran Yasin Uslu oturuyor.

Çekimleri 16 Ocak'ta başlayan dizinin oyuncu kadrosunda ise İlker Kızmaz, Birkan Sokullu, Serkan Keskin, Dolunay Soysert, Osman Sonant, Alina Boz, Hilmicem İntepe, Rıza Kocaoğlu, Umut Karadağ, Ushan Çakır, Altan Erkekli, Mehmet Özgür gibi isimler yer alıyor.

-Konusu

"Ya İstiklal Ya Ölüm" dizisi; 16 Mart 1920'de İtilaf Devletlerinin İstanbul'u işgal edip Meclis-i Mebusan'ı dağıtmasından sonra vücut bulan Kuvayı Milliye hareketini ve Ankara'da kurulacak tam bağımsız meclisin açılış serüvenini anlatıyor.

Diziyle mebusların 6 hafta boyunca canları pahasına, vatan aşkıyla gizli ve tehlikeli yollarla Ankara'ya ulaşma çabaları, Milli Mücadele hareketine İstanbul'dan silah taşıma gayretleri, Atatürk'ün yeni Meclisi açma mücadelesi ve işgale karşı topyekün karşı koyma iradesi gözler önüne seriliyor.

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