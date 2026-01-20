Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Trump'ın hayal panosu gibi harita! Sınırları kaldırıp bayrak dikti

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından Grönland ve Kanada'yı ABD'nin bir parçası olarak gösteren paylaşımlar yaptı.

Trump'ın hayal panosu gibi harita! Sınırları kaldırıp bayrak dikti

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından Grönland ve Kanada'yı ABD'nin bir parçası olarak gösteren harita paylaştı. Paylaşımda, Trump'ın Oval Ofis'te, aralarında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in de bulunduğu NATO liderleriyle oturduğu görülüyor.

Trump ın hayal panosu gibi harita! Sınırları kaldırıp bayrak dikti 1

SOSYAL MEDYA HESABINDA PAYLAŞTI

Trump sanal medya hesabından yaptığı bir diğer paylaşımda ise ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve ABD Dışişleri Bakanı Macro Rubio ile Grönland'da ABD bayrağını dikerken görülüyor. Hemen yanındaki levhada, ‘Grönland, ABD toprağı, Kuruluş 2026’ yazıyor.

Trump ın hayal panosu gibi harita! Sınırları kaldırıp bayrak dikti 2

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Çiğdem Sevinç tarafından yayına alınmıştır

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Güneş'te dev patlama: Son 20 yılın en büyük radyasyon fırtınası!Güneş'te dev patlama: Son 20 yılın en büyük radyasyon fırtınası!
Yaşı sosyal medyada olay oldu: "Yıllara meydan okumuş"Yaşı sosyal medyada olay oldu: "Yıllara meydan okumuş"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Grönland Kanada trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

Gölette cansız bedeni bulunmuştu! Eşi içkisine ilaç katmış

Gölette cansız bedeni bulunmuştu! Eşi içkisine ilaç katmış

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ümit Karan ve Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Ümit Karan ve Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Gram altında İslam Memiş şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Gram altında İslam Memiş şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek!

Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.