Trump'tan YPG'ye çekilin çağrısı: Türkiye karşısında şansları yok

Washington'da seçmenlerle bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump terör örgütü YPG'ye "çekilin" çağrısı yaparken YPG'nin Türkiye karşısında hiç sansı olmadığını belirtti. Trump ayrıca YPG'nin sınırdan 30 kilometre içeri çekilme niyetinde olduğunu söyledi.

Trump, öte yandan sosyal medya hesabı üzerinden de kısa bir paylaşımda bulundu. Trump burada yaptığı açıklamada da, "Sonu olmayan savaşlar sona ermeli” ifadelerini kullandı.

The Endless Wars Must End! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2019

ABD Başkanı Donald Trump, 4 gün önce ABD askerlerinin Suriye sınırından çekilmesi konusunda "Bu sonu olmayan saçma savaşlardan çıkmamızın zamanı geldi şeklinde açıklamalarda" bulunmuştu.