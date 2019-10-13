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Trump'tan YPG'ye çekilin çağrısı: Türkiye karşısında şansları yok

DÜNYA HABERLERİ  | 13.10.2019 04:39 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü YPG'ye "çekilin" çağrısı yaparken, "Türkiye'nin hava gücü karşısında hiç şansları yok." dedi. Trump, YPG/PKK'nın Türkiye sınırında 30 kilometre derinliğindeki alandan çekilme niyetinde olduğunu ve bunun iyi bir şey olacağını söyledi. Öte yandan Trump sosyal medya hesabından yaptığı tek cümlelik açıklamasında, "Sonu olmayan savaşlar sona ermeli!" ifadelerini kullandı.

Trump'tan YPG'ye çekilin çağrısı: Türkiye karşısında şansları yok

Washington'da seçmenlerle bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump terör örgütü YPG'ye "çekilin" çağrısı yaparken YPG'nin Türkiye karşısında hiç sansı olmadığını belirtti. Trump ayrıca YPG'nin sınırdan 30 kilometre içeri çekilme niyetinde olduğunu söyledi.

Trump, öte yandan sosyal medya hesabı üzerinden de kısa bir paylaşımda bulundu. Trump burada yaptığı açıklamada da, "Sonu olmayan savaşlar sona ermeli” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 4 gün önce ABD askerlerinin Suriye sınırından çekilmesi konusunda "Bu sonu olmayan saçma savaşlardan çıkmamızın zamanı geldi şeklinde açıklamalarda" bulunmuştu.

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ABD Donald Trump barış pınarı

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