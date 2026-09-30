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Trump teknoloji liderlerini topladı! “Neredeyse anayasa gibi” dediği belge imzalandı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen yapay zeka konulu toplantıda, önde gelen teknoloji şirketlerinin yöneticilerini ağırladı. Teknoloji şirketlerinin yöneticileriyle yapay zekaya ilişkin bir belge imzaladıklarını söyleyen Trump, "Bir bakıma neredeyse anayasa gibi ve dünyanın en büyük isimleri bunu imzaladı, ben de başkan olarak imzaladım. Bu, gerçekten bir tür koruma." dedi.

Trump teknoloji liderlerini topladı! “Neredeyse anayasa gibi” dediği belge imzalandı

Söz konusu toplantıya, Meta Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, Alphabet CEO'su Sundar Pichai, Microsoft CEO'su Satya Nadella, Nvidia CEO'su Jensen Huang, Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Advanced Micro Devices (AMD) CEO'su Lisa Su, Anthropic CEO'su Dario Amodei ve OpenAI Başkanı Greg Brockman gibi isimler katıldı.

Trump teknoloji liderlerini topladı! “Neredeyse anayasa gibi” dediği belge imzalandı 1

Trump, toplantının ardından yaptığı açıklamada, görüşmenin çok iyi ve verimli geçtiğini belirterek "Hepimizin ortak noktası şu ki, ülkemizi seviyoruz, dünyayı seviyoruz ve buranın güvenli bir yer olduğundan emin olmak istiyoruz. Bugün konuştuğumuz şeyler de burayı daha iyi ve çok daha güvenli bir yer yapacak." diye konuştu.

Toplantıya katılan teknoloji liderlerinin "dünyadaki en parlak insanlar" olduğunu belirten Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in de bunu kabul ettiğini öne sürdü.

Trump, ABD'nin yapay zeka alanında çok büyük bir üstünlüğü olduğunu ve bunu koruyacaklarını savundu.

Bu teknolojinin "yapay" olmadığını söyleyen Trump, yapay zekanın "süper zeka" olarak adlandırılmasına ilişkin düzenlemeyi imzalayacağını bildirdi.

Trump, bu teknolojiye yönelik "öz denetim" olması gerektiğinin altını çizerek, teknoloji şirketlerinin Adalet Bakanlığı ve FBI gibi kurumlarca denetlendiğini anlattı.

Trump teknoloji liderlerini topladı! “Neredeyse anayasa gibi” dediği belge imzalandı 2

Toplantıda yerel toplulukların da tartışıldığını dile getiren Trump, "Bu grup yerel toplulukları seven bir grup. Ülkemizi seviyorlar ve özellikle veri merkezleri konusunda yerel topluluklarla birlikte çalışacaklar ve topluluğu mutlu etmek için çalışacaklar." dedi.

Trump, ABD'de yapay zeka veri merkezlerinin kurulmasını isteyen çok sayıda kişi olduğunu belirterek, bu merkezlerin olduğu bölgelerin zenginleştiğini ifade etti.

YAPAY ZEKAYA İLİŞKİN BELGE İMZALANDI

Öte yandan Trump, toplantı sonrası bazı teknoloji şirketlerinin yöneticileriyle birlikte Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çok iyi bir toplantı yaptıklarını belirten Trump, teknoloji şirketlerinin yöneticileriyle yapay zekaya ilişkin bir belge imzaladıklarını söyledi.

Trump, "Bir bakıma neredeyse anayasa gibi ve dünyanın en büyük isimleri bunu imzaladı, ben de başkan olarak imzaladım. Bu, gerçekten bir tür koruma." diye konuştu.

Trump teknoloji liderlerini topladı! “Neredeyse anayasa gibi” dediği belge imzalandı 3

ABD Başkanı Trump söz konusu belgeyi "ahlaki açıdan bağlayıcı" olarak nitelendirdi.

Çok ciddi bir "öz denetim" gördüğünü belirten Trump, teknoloji şirketlerinin kendi kendilerini denetlemeleri gerektiğini anladıklarını ifade etti.

Trump ayrıca, belki 10 kişiden oluşacak bir komite oluşturmayı düşündüklerini, bu komitenin yapay zeka alanındaki faaliyetlerin tamamını gözetebileceğini dile getirdi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri abd
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