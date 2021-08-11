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Tuan Tunalı - Yana Mazanova aşkı bitti

11.08.2021 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Tuan Tunalı ile nikah masasına oturmaya hazırlandığı Rus sevgilisi Yana Mazanova ilişkilerini noktaladı. Ayrılığı sosyal medya hesabından duyuran Mazanova, "Güzel hikayemiz için teşekkürler. Harika üç yıl için teşekkürler. Her zaman yanındayım" dedi

Tuan Tunalı - Yana Mazanova aşkı bitti

Oyuncu Tuan Tunalı, 2014 yılında dünyaevine girdiği meslektaşı Hazal Filiz Küçükköse'den 2018'de olaylı bir şekilde boşanmıştı. Tunalı ardından 2019'da Yana Mazanova ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

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Tunalı, Eylül 2020'de Tataristan Kazan'da evlilik teklifi ettiği ve 'evet' yanıtını aldığı Rus sevgilisi ile yaz başından beri tatil yapıyordu.

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Eylül ayında nikah masasına oturmasını beklenen çiftten ayrılık haberi geldi. İkili ilişkilerini bitirme kararı aldı.

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TEŞEKKÜR ETTİ

Yana Mazonava, Tuan Tunalı'ya "Güzel hikayemiz için teşekkürler. Harika üç yıl için teşekkürler. Her zaman yanındayım" diyerek teşekkür etti.

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