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Tuba Büyüküstün 38 yaşına bastı: Hayatımda çok şey değişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2020 11:05 | Son Güncelleme

Oyuncu Tuba Büyüküstün, 38'inci yaşını sosyal medya hesabından kutladı. Büyüküstün, çekildiği bir kareyi yayınlayarak, altına "Son üç ayda hayatımda çok şey değişti. Tüm yaşadıklarımla, mutluluklarım, başarılarım, yanılgılarım, beni ben yapan hatalarım ve hayattan aldığım sevgiyle muhteşem bir kadın olarak bitiriyorum" notunu düştü.

Tuba Büyüküstün 38 yaşına bastı: Hayatımda çok şey değişti

Tuba Büyüküstün, önceki gün 38 yaşına bastı. Son zamanlarda yaşadıklarına değinen Büyüküstün, doğum gününü şu ifadelerle kutladı:

38 mi? Nasıl oldu ki o kadar? Çok değişik bir dönem geçirdik hep beraber. Küçük, büyük, yaşlı, demeden, dil, din, ırk gözetmeden, tüm dünyada hep beraber, aynı şeyi yaşadık insan olarak. Kendime baktım ben bu süreçte. En içime... Kendimi izledim. Anlamaya çalıştım. Bir insan olarak, bir ruh olarak, bir çocuk, bir arkadaş, bir sanatçı, bir anne olarak ve bir kadın olarak...

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38 mi? Nasıl oldu ki o kadar????? çok değişik bir dönem geçirdik hep beraber. Küçük, büyük, yaşlı, demeden, dil, din ırk gözetmeden, tüm dünyada hep beraber, aynı şeyi yaşadık. İnsan olarak... sadece insan olarak... Kendime baktım ben bu süreçte. En içime.. Kendimi izledim. Anlamaya çalıştım. Bir insan olarak, bir ruh olarak, bir çocuk, bir arkadaş, bir sanatçı, bir anne olarak ve bir kadın olarak. Pek çok zaaf ve pek çok eksik karşıladı beni. Pek çok kalp kırıklığı, üstesinden gelemediğim tatsız anılar, tramvalar, sessizlik, suskunluk, kararsızlık... Hepsine baktım, taaa gözlerinin içine. Ne gördüm biliyor musunuz? Sevgi.. Koşulsuz sevgi, güven duygusu.. Son üç ayda hayatımda çok şey değişti. Bu daha başlangıç biliyorum. Tüm yaşadıklarımla, mutluluklarım, başarılarım, yanılgılarım, beni ben yapan hatalarım ve hayattan aldığım sevgiyle muhteşem bir kadın olarak bitiriyorum bugün 38. Yılımı bu hayatta. Bu yolculukta benimle olan herkese ,öncelikle benim genlerimi veren, beni dünyaya getiren annem, babam, bana gelen, bana gelmeyi seçen , benim dünyaya getirdiğim dostlarım, sırdaşlarım, kızlarım Maya, Toprak.. ruhumu ve beynimi doyuranım, hayal kurma arkadaşım, tüm dostlarım, bazıları yıllanmış şarap tadında beraber büyüdüklerim, bazıları kısa zamanda bana dost, kardeş olanlar, arkadaşlarım, tüm sevgililerim, ölene kadar gönlümde aşk ile kalacak olanım, tüm iş arkadaşlarım... Benim bugünüme bir nokta katkısı olan herkes... Beni görmek için kilometrelerce yol gelenlerim, soğukta beni görebilmek, merhaba diyebilmek için bekleyenlerim. Ve hiç görmediklerim, hiç gözgöze bakamadıklarım. Kelimelerinden tanıdıklarım. Yazdıklarımı onlarca farklı dile çevirenlerim, kendinden, zamanından, kalbinden bana verenlerim, hayatımdan es geçenlerim, En iyi gününde olduğu gibi en kötü günümde de yanımda olanlarım... Hepinize çooook teşekkür ederim. Varlığınıza minnettarım. ????Bu gün benim içimde nedense ayrı bir kutlama var. İyi ki doğdum...✨ ❣️Bu arada bugün Türkiye saati ile 19.10-19.20 arası dilekler, dualar için özel bir zaman dilimi olacakmış. Bilginize ???? @sessizgemi82 @ssbuyukustun @tubabustun.official #5temmuz #dolunaydatutulma #5thofjuly

Tuba Büyüküstün (@tubabustun.official)'in paylaştığı bir gönderi ()

"HAYATIMDA ÇOK ŞEY DEĞİŞTİ"

Pek çok zaaf ve pek çok eksik karşıladı beni. Pek çok kalp kırıklığı, üstesinden gelemediğim tatsız anılar, travmalar, sessizlik, suskunluk, kararsızlık... Hepsinin gözlerinin içine baktım. Ne gördüm biliyor musunuz? Sevgi... Koşulsuz sevgi, güven duygusu... Son üç ayda hayatımda çok şey değişti. Bu daha başlangıç biliyorum. Tüm yaşadıklarımla, mutluluklarım, başarılarım, yanılgılarım, beni ben yapan hatalarım ve hayattan aldığım sevgiyle muhteşem bir kadın olarak bitiriyorum bugün 38'inci yılımı bu hayatta.

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