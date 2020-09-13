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Tuba Büyüküstün’den Ali Güneş açıklaması! 'Hepimiz aşkı çok seviyoruz'

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2020 15:01 | Son Güncelleme

Uzun süredir aşk yaşadığı işletmeci Umut Evirgen’le ayrılan güzel oyuncu Tuba Büyüküstün hakkında çıkan aşk iddialarına cevap verdi. Sosyal medya hesabından eski futbolcu Ali Güneş’i takip etmesini ‘aşk’ olarak yorumlayanlara ünlü sanatçıdan cevap geldi.

Tuba Büyüküstün’den Ali Güneş açıklaması! 'Hepimiz aşkı çok seviyoruz'

İşletmeci Umut Evirgen’le karantina sürecinde ayrılık kararı veren ünlü sanatçının eski futbolcu Ali Güneş’le takipleşmesi aşk iddialarını güçlendirmişti. Umut Evirgen’in ayrılığın hemen sonrasında oyuncu Melisa Şenolsun’la yeni bir aşka yelken açması magazin gündemine bomba gibi düştü. Yakışıklı işletmecinin bu hamlesinden sonra Tuba Büyüküstün'ün de aşk yeminini Ali Güneş’le bozduğu iddia edildi.

'YAKIŞIKLI KORSAN'

Geçtiğimiz aylarda dolu dizgin süre ilişkisini noktalayan Tuba Büyüküstün adeta inzivaya çekilmişti. Uzun süredir dizi ve film projelerinde yer almayan güzel sanatçının adı aşk haberleriyle yeniden gündeme geldi. Eski futbol Ali Güneş’le sosyal medya hesabından takipleşmeye başlayan ünlü isimin yeni bir aşka adım attığı magazin kulislerinde konuşuldu. Ali Güneş’in Tuba Büyüküstün’ün köpeğiyle Instagram’dan yaptığı paylaşıma “yakışıklı korsan” yorumunu yapması ise iddiaları iyice alevlendirdi. Çıkan haberlerin ardından Tuba Büyüküstün sessizliğini bozdu ve haberlerle ilk kez açıklama yaptı.

Tuba Büyüküstün eski futbolcu Ali Güneş'le takipleşmeye başladıTuba Büyüküstün eski futbolcu Ali Güneş'le takipleşmeye başladı

‘HEPİMİZ AŞKI SEVİYORUZ’

tuğba büyüküstün

Güzel sanatçı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,"Hepimiz aşkı çok seviyoruz, biliyorum. İki insan birbirlerini sevsinler, aşık olsunlar, el ele çıkıp dolaşsınlar, onlara bakalım, içimiz mutlulukla dolsun. Bayılıyoruz. Ben de aşkı çok seviyorum. Ama aşk dediğimiz şey ya da bir ilişki, iki insan aynı yerde bulunduğunda oturup sohbet ettiğinde ya da birbirlerini sosyal medyadan takip ettiğinde olmuyor değil mi? Sosyal medya takibini aşka yormak çok romantik bir bakış açısının ürünü” notunu düştü.

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