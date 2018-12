Bir süredir New York'ta olan güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'ün Instagram'daki son paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. New York sokaklarında çekildiği fotoğraflarını paylaşan Tuba Büyüküstün, 'Sonbaharda New York. Tanıdığım ve tanımadığım herkese merhaba. Benim için bu sabah New York'a bir öpücük verin' notunu yazdı.

Büyüküstün'ün fotoğrafları kısa sürede 200 bine yakın beğeni aldı.