Tuba Büyüküstün'den takipçisine ince ayar

Tuba Büyüküstün, kişisel Instagram sayfasında '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' ile ilgili mesaj yayınladı.

İngilizce yazılı çizimler paylaşan Büyüküstün, duygularını şu sözlerle anlattı:

"Dünya Kadınlar Günü’müz kutlu olsun! Kadın olarak ‘erkek dünyası’nda psikolojik ve fiziksel siddete maruz kalıyoruz. Her gün...Ve bizden bunu doğal karşılamamız bekleniyor imalar ve bakışlarla. Erkeğin hegemonyasının kadına yüzyıllardır uyguladığı şiddetin yanısıra, kadın da kadına psikolojik şiddet uyguluyor. Hatta bazen kendi kendimize yapıyoruz bunu.

Unicef'in 2016 yılında yaptığı bir araştırmaya göre, 15-19 yaşları arasındaki kızların %44'ü belirli durumlarda bir erkeğin karısını ve partnerini dövmesini ya da ona vurmasını haklı görmektedir. Kızlarımıza öğretelim. Hayır, hak etmiyoruz, hak etmiyorsun!

Biz özeni hak ediyoruz. Güzel sözleri, güzel bakışları hak ediyoruz. Sevilmeyi hak ediyoruz, sevmeyi hak ediyoruz, takdir edilmeyi hak ediyoruz, kendi tercihlerimizi yapabilmeyi ve hayatımızı kendi tercihlerimize göre yaşamayı hak ediyoruz. Her insan hak ediyor. Ve biz, önce kız çocuğu olmayı hak ediyoruz. Sonra kadın olmayı hak ediyoruz. Gönlümüzce..."