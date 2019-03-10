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Tuba Büyüküstün'den takipçisine ince ayar

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.03.2019 16:56 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün'den 'Elit olayım derken, ezik olmayın' diyen takipçisine yanıt verdi. Büyüküstün'ün takipçisine ince ayarı hayranlarından beğeni topladı.

Tuba Büyüküstün'den takipçisine ince ayar

Tuba Büyüküstün, kişisel Instagram sayfasında '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' ile ilgili mesaj yayınladı.

İngilizce yazılı çizimler paylaşan Büyüküstün, duygularını şu sözlerle anlattı:

"Dünya Kadınlar Günü’müz kutlu olsun! Kadın olarak ‘erkek dünyası’nda psikolojik ve fiziksel siddete maruz kalıyoruz. Her gün...Ve bizden bunu doğal karşılamamız bekleniyor imalar ve bakışlarla. Erkeğin hegemonyasının kadına yüzyıllardır uyguladığı şiddetin yanısıra, kadın da kadına psikolojik şiddet uyguluyor. Hatta bazen kendi kendimize yapıyoruz bunu.

Unicef'in 2016 yılında yaptığı bir araştırmaya göre, 15-19 yaşları arasındaki kızların %44'ü belirli durumlarda bir erkeğin karısını ve partnerini dövmesini ya da ona vurmasını haklı görmektedir. Kızlarımıza öğretelim. Hayır, hak etmiyoruz, hak etmiyorsun!

Biz özeni hak ediyoruz. Güzel sözleri, güzel bakışları hak ediyoruz. Sevilmeyi hak ediyoruz, sevmeyi hak ediyoruz, takdir edilmeyi hak ediyoruz, kendi tercihlerimizi yapabilmeyi ve hayatımızı kendi tercihlerimize göre yaşamayı hak ediyoruz. Her insan hak ediyor. Ve biz, önce kız çocuğu olmayı hak ediyoruz. Sonra kadın olmayı hak ediyoruz. Gönlümüzce..."

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Bir takipçisi Büyüküstün'e "Türkiye'de kaç kadın sizin İngilizce paylaşımlarınızı anlamıştır acaba? Elit olayım derken ezik olmayın lütfen" sözleriyle karşılık verdi.

Ünlü oyuncudan takipçisine yanıt gecikmedi:

"İşte 'kadına psikolojik şiddet' derken ve 'kadın etiketlemek' derken bundan bahsettim... Yorumunuz ile beni ve Türkiye'deki bir çok değerli kadını 'ezik' olarak etiketlediniz. Bu bir psikolojik şiddettir. Bu konuya örnek olduğunuz için teşekkür ederim. Daha iyi anlatmama yardımcı oldunuz. Sevgiler..."

PARTNER'Ne erkek ne de kadınım''Ne erkek ne de kadınım'
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