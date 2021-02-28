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Tuba Büyüküstün Harley Quinn’e dönüştü!

28.02.2021 12:11 | Son Güncelleme:
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Tuba Büyüküstün Harley Quinn’e dönüştü!

‘Sefirin Kızı’ seyircisini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizinin başrol oyuncusu Tuba Büyüküstün, bir sahne gereği çizgi roman karakteri Harley Quinn’e dönüşerek herkesi şaşırttı.

Neslihan Atagül'ün veda ettiğin “Sefirin Kızı” dizisine Tuba Büyüküstün dahil olmuştu. Sefirin Kızı'nda ünlü isim imajıyla gündem oldu.

Dizinin yeni bölümünde, özel bir sahne gereği kılık değiştiren ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, herkesi şaşkına çevirecek

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Büyüküstün, makyaj ve özel kostümle, efsane çizgi roman serisindeki Batman’in düşmanı Joker’in kız arkadaşı Harley Quinn’e tıpatıp benzetilmeye çalışıldı.

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Özel sahnenin ekrana geleceği yeni bölümde Sefirin Kızı herkesi ekran başına kilitleyecek.

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Anahtar Kelimeler:
Sefirin Kızı dizisi, Batman, Neslihan Atagül, Tuba Büyüküstün,
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