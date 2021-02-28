Tuba Büyüküstün Harley Quinn’e dönüştü!

Neslihan Atagül'ün veda ettiğin “Sefirin Kızı” dizisine Tuba Büyüküstün dahil olmuştu. Sefirin Kızı'nda ünlü isim imajıyla gündem oldu.
Dizinin yeni bölümünde, özel bir sahne gereği kılık değiştiren ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, herkesi şaşkına çevirecek
Büyüküstün, makyaj ve özel kostümle, efsane çizgi roman serisindeki Batman’in düşmanı Joker’in kız arkadaşı Harley Quinn’e tıpatıp benzetilmeye çalışıldı.
Özel sahnenin ekrana geleceği yeni bölümde Sefirin Kızı herkesi ekran başına kilitleyecek.
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