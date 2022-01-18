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  4. Tuba Büyüküstün ile Murat Boz buluştu! Murat Boz'un bakışı dikkat çekti

Tuba Büyüküstün ile Murat Boz buluştu! Murat Boz'un bakışı dikkat çekti

18.01.2022 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk yaşadıkları konuşulan ancak daha önce haklarında çıkan iddiaları yalanlayan Tuba Büyüküstün ile Murat Boz, aylar sonra yine aynı karede görüntülendi. Çiftin samimi halleri ve Boz'un Büyüküstün'e bakışları dikkatlerden kaçmadı.

Tuba Büyüküstün ile Murat Boz buluştu! Murat Boz'un bakışı dikkat çekti

"Another Self"in başrol oyuncuları Tuba Büyüküstün ile Murat Boz'un aşk yaşadığı iddia edilmişti. Büyüküstün, hakkında çıkan haberlerin ardından, "Adım herkesle anılıyor. Böyle bir durum söz konusu değil" demişti.

Dedikoduları yalanlayan ikili, aylar sonra yine aynı karede görüntülendi. Önceki akşam ekip yemeğinde buluşan çift, birlikte çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarından yayınlamayı ihmal etmedi.

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Büyüküstün'ün ile Boz'un samimi halleri ve yan yana oturması dikkatlerden kaçmadı. Bir hayli keyifli oldukları görülen çiftten Murat Boz'un, ünlü oyuncuya bakışları da olay oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Murat Boz Tuba Büyüküstün
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