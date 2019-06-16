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Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak 2 yıl sonra bir arada!

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.06.2019 17:54 | Son Güncelleme

Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak, 2 yıl aradan sonra ilk kez birlikte görüntülendi. 6 yıllık evliliklerine 2017 yılında nokta koyan ikili, ikiz kızlarından Maya’nın dans gösterisini birlikte izledi.

Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak 2 yıl sonra bir arada!

Oyuncu çift Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak, 2011 yılında evlenmiş ve 2017 yılında boşanmıştı. Bu evlilikten 2 kızları bulunan ikili, 2 yıldır hiç basına birlikte görüntü vermemişti. Büyüküstün ve Saylak, önceki akşam ikiz kızlarından Maya'nın dans şovunu izlemek için bir araya geldi.

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Kızlarının şovunu diğer kızları Toprak ile birlikte izleyen ikilinin keyifli halleri dikkat çekti. Gösteri çıkışında magazin muhabirlerini karşılarında gören eski eşlerin bu kez keyfi kaçtı. Muhabirlerin sorularını cevaplamayan Büyüküstün ve Saylak, alandan kızları ile birlikte ayrıldı.

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Kaynak: Gecce

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Anahtar Kelimeler:
tuba büyüküstün onur saylak

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