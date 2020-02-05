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Tuba Ünsal'dan imalı Acun Ilıcalı paylaşımı! 'Nasıl yakalandın Çağla'yla?'

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2020 15:19 | Son Güncelleme

Oyuncu Tuba Ünsal, Instagram hesabından paylaştığı video üzerinden Acun Ilıcalı'ya göndermede bulundu. Rüyasında Acun Ilıcalı'yı gördüğünü söyleyen Ünsal sosyal medyada dikkat çekti.

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz gün Super Bowl LIV’i yerinde izlemek için Amerika’ya gitti. Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisi Çağla Altunkaya ile Süper Bowl’da maç izlerken ünlü sunucu Martha Stewart’a yakalandı.

Ilıcalı’nın bu görüntülerine Tuba Ünsal’dan bir gönderme geldi. Aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabı Instagram’dan bir video paylaşan oyuncu Tuba Ünsal, rüyasında Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya’yı gördüğünü söyledi.

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Ünsal, rüyasını şu sözlerle anlattı: “Dün gece rüyamda Acun Ilıcalı’yı gördüm. Kıs kıs gülüyorum diyorum ki ‘Nasıl yakalandın Super Bowl’da diyorum. Ya Tuba sorma ya’ falan diyor. Bu kadar. Hikaye bu” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
tuba ünsal, Acun Ilıcalı, Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya,

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