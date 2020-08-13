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Tuba Ünsal eski eşi Mirgün Cabas’la mesajlarını ifşa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2020 13:07 | Son Güncelleme

Tuba Ünsal eski eşi Mirgün Cabas’la olan mesajlarını sosyal medya hesabından yayınladı. İkilinin çocuklarının eğitimi üzerinden kurduğu eğlenceli iletişim görenleri şaşkına çevirdi

Tuba Ünsal eski eşi Mirgün Cabas’la mesajlarını ifşa etti

Eski manken Tuba Ünsal ve gazeteci Mirgün Cabas 31 Mayıs 2013 tarihinde Almanya’nın Berlin şehrindeki sade bir nikah töreniyle evlenmişti. Çift aile olmaktan asla vazgeçmeyeceklerini söyleyerek 2018 yılında boşandı. Sevgilerinin daim olduğunu belirten ve arkadaş kalmayı başaran ikili oğulları Civan Mert için sık sık bir araya gelmeyi sürdürüyor. Oğullarının eğitim hayatı konusunda endişelenen Tuba Ünsal ve Mirgün Cabas yol haritasını belirlemek için mesajlaşmayı seçti. Eski manken ve oyuncu Tuba Ünsal ise bu mesajlaşmayı sosyal medya hesabında paylaşarak birçok aileyle aynı durumda olduklarını gösterdi.

Dün akşam saatlerinde Koronavirüs Bilim Kurulunun yaptığı toplantının ardından verilen tavsiye kararıyla okulların yüz yüze eğitime geçiş tarihi 21 Eylül olarak kararlaştırıldı. Haberin verilmesinden sonra kafa karışıklığı yaşayan velilerin arasına Mirgün Cabas ve Tuba Ünsal’da eklendi.
tuba ünsal

Çocuklarının eğitimi için ortak bir payda da buluşmaya çalışan Mirgün Cabas ve Tuba Ünsal arasındaki diyaloglar takipçilerini gülümsetti. İkili yüz yüze eğitim süresi başlayana kadar çocukları için bir öğretmen tutmayı planlandı. Eski eşiyle arasındaki sohbeti sosyal medya hesabından paylaşan Tuba Ünsal fotoğrafa “Tüm velilere hayırlı, uğurlu olsun. Bence Ocak’a kadar açılmayacak gibi… Şimdi moral bozmayayım ben. Sevgi içimizde, evlat kokusu!” notunu düştü.

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