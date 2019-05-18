Tuba Ünsal'ı kaçıran soru!

Gazeteci Mirgün Cabas'tan boşandıktan sonra çalkantılı aşk hayatıyla gündeme gelen ve şu sıralarda evli iş insanı Caner Karaloğlu ile birlikte olan oyuncu Tuba Ünsal önceki gün Bebek'teydi.

Boşanma sonrası nafaka alan kadınlar hakkında söylediği sözler olay olan Ünsal, konu hakkında gazetecilere şu açıklamayı yaptı: "Ben o cümleleri ev geçindiren ya da çalışmayan kadınlar için söylemedim. Çalışan kadınlar için söyledim" Ünlü oyuncu sevgilisinin eşi Elisabeth Mas'ın kendisine yönelik sözlerinin sorulması üzerine cevap vermekten kaçındı ve hızlıca mekana girdi. (Gecce)



