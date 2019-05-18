MAGAZİN

Tuba Ünsal'ı kaçıran soru!

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.05.2019 10:50 | Son Güncelleme

Son olarak boşanma sonrası nafaka alınmasıyla ilgili açıklamalarıyla magazin gündemine yerleşen Tuba Ünsal, önceki gün Bebek'teydi.

Tuba Ünsal'ı kaçıran soru!

Gazeteci Mirgün Cabas'tan boşandıktan sonra çalkantılı aşk hayatıyla gündeme gelen ve şu sıralarda evli iş insanı Caner Karaloğlu ile birlikte olan oyuncu Tuba Ünsal önceki gün Bebek'teydi.

Boşanma sonrası nafaka alan kadınlar hakkında söylediği sözler olay olan Ünsal, konu hakkında gazetecilere şu açıklamayı yaptı: "Ben o cümleleri ev geçindiren ya da çalışmayan kadınlar için söylemedim. Çalışan kadınlar için söyledim" Ünlü oyuncu sevgilisinin eşi Elisabeth Mas'ın kendisine yönelik sözlerinin sorulması üzerine cevap vermekten kaçındı ve hızlıca mekana girdi. (Gecce)

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Anahtar Kelimeler:
tuba ünsal nafaka

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