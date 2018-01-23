Tugay Kerimoğlu'nun eski eşi Etkin Ünal tüm futbolcu eşlerini peşinden sürüklerdi

Habertürk yazarı Oray Eğin, köşesinde Etkin Ünal ve Tugay Kerimoğlu boşanmasının perde arkasına değindi. Etkin Ünal'ın bilinmese de çok etkili bir karakter olduğuna değinen Oray Eğin, futbolcu eşlerinin dünyasına da bir parça ışık tuttu.

İşte yazının alakalı bölümü:

SADECE BİR FUTBOLCU EŞİ DEĞİL

Futbolcu eşleri başlı başına bir klansa 90’lı yıllarda iki liderleri vardı bu adı konmamış cemaatin. Biri Işıl Reçber’di kuşkusuz. Ama gariptir, eşi futbolcu olduğu yıllarda geri planda kalmayı tercih etti, sonradansa Türkiye’nin önde gelen stil ikonlarından biri oldu.

Diğeri ise Galatasaraylı Tugay’ın eşi Etkin Kerimoğlu’ydu. O ise eşi futbolcuyken ön plandaydı, sonradan unutuldu.

Şimdi boşanma haberlerini okuyunca “Sahi nerelerdeydi?” diye düşündüm.

Yıllar önce, Hakan Şükür’ün gizlice sızdığım ikinci düğününde uzaktan saatlerce Etkin Kerimoğlu’nu izlemiştim. Bir orkestra şefi gibi bütün futbolcu eşlerini yönetiyor, bir lider gibi hepsini peşinden sürüklüyordu. Gecenin ilerleyen saatlerinde herkes ayakta duramayacak kadar sarhoşken o duruşunu hiç bozmuyor, hatta etrafına tiksinti ve üstünlükle bakıyordu.