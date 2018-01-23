Tugay Kerimoğlu'nun eski eşi Etkin Ünal tüm futbolcu eşlerini peşinden sürüklerdi

Habertürk yazarı Oray Eğin, köşesinde Etkin Ünal ve Tugay Kerimoğlu boşanmasının perde arkasına değindi. Etkin Ünal'ın bilinmese de çok etkili bir karakter olduğuna değinen Oray Eğin, futbolcu eşlerinin dünyasına da bir parça ışık tuttu.
İşte yazının alakalı bölümü:
SADECE BİR FUTBOLCU EŞİ DEĞİL
Futbolcu eşleri başlı başına bir klansa 90’lı yıllarda iki liderleri vardı bu adı konmamış cemaatin. Biri Işıl Reçber’di kuşkusuz. Ama gariptir, eşi futbolcu olduğu yıllarda geri planda kalmayı tercih etti, sonradansa Türkiye’nin önde gelen stil ikonlarından biri oldu.
Diğeri ise Galatasaraylı Tugay’ın eşi Etkin Kerimoğlu’ydu. O ise eşi futbolcuyken ön plandaydı, sonradan unutuldu.
Şimdi boşanma haberlerini okuyunca “Sahi nerelerdeydi?” diye düşündüm.
Yıllar önce, Hakan Şükür’ün gizlice sızdığım ikinci düğününde uzaktan saatlerce Etkin Kerimoğlu’nu izlemiştim. Bir orkestra şefi gibi bütün futbolcu eşlerini yönetiyor, bir lider gibi hepsini peşinden sürüklüyordu. Gecenin ilerleyen saatlerinde herkes ayakta duramayacak kadar sarhoşken o duruşunu hiç bozmuyor, hatta etrafına tiksinti ve üstünlükle bakıyordu.
ÇARPICI BİR HABER
Gizemli ve iddialı bir karakter ve her an her koşulda dominanttı.
80’li yıllarda yaşasak, Etkin Kerimoğlu da Amerikalı bir sporcunun eşi olsa Vanity Fair’in kapağını Helmut Newton’ın fetiş fotoğraflarından biriyle süsleyebilecek kadar sofistik bir figür.
Ben hâlâ onu çok merak ediyorum. İmkânım olsa onunla günler geçirip uzun bir portresini yazmak isterdim.
Tugay-Etkin*boşanmasına sıradan bir haber muamelesi yapmayın. Kız tarafı derin bir kuyu, söyleşiyi yapan elmas madeninde bulur kendini. Bir konuşsa...