MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tuğba Altıntop köpek saldırısına uğramıştı! Yüzü tanınmaz hale gelen ünlü isim o anları anlattı

Tuğba Altıntop köpek saldırısına uğramıştı! Yüzü tanınmaz hale gelen ünlü isim o anları anlattı

10.09.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski manken ve şarkıcı Tuğba Altıntop, geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla gittiği Şile'de bir köpeğin saldırısına uğradı. Yüzünden yaralanan Altıntop'a dikiş atılmıştı. Katıldığı canlı yayında o anları anlatan Altıntop, yüzüne 50-60 tane dikiş atıldığını söyledi.

Rafet El Roman’ın eski eşi ve kızlarının annesi manken Tuğba Altıntop, tatil için gittiği İstanbul-Şile’de köpek saldırısına uğradı. Arkadaşının Akita cinsi köpeğinin saldırısına uğrayan Altıntop’un yüzüne 50’den fazla dikiş atıldı.

"ÜZERİME ATLADI 3 5 KERE ISIRDI"

O anları canlı yayında anlatan Altıntop, "Arkadaşımın akita köpeği, sahipli köpek. Sevmek istemiştim. Oturuyorduk, yanımızda bir de K9 var. Önce sevdim hiçbir şey yapmadı. Eğildim yanağını öptüm. Sonra üzerime atladı 3 5 kere ısırdı sanırım. Pirana gibi..."

efd

"50-60 TANE DİKİŞ ATILDI"

"Önce Mudanya devlet hastanesine gittim. İlk müdahale orada yapıldı. Sonra İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne gittim orada çok ilgilendiler. 50-60 tane estetik dikiş atıldı yüzüme.

Köpekleri çok seviyorum, yine seveceğim. Ben yanaşmamalıydım ama oldu olan. Bundan sonrasına bakacağız." dedi.

AKİTA CİNSİ KÖPEĞİN ÖZELLİĞİ

Akita köpek cinsleri oldukça iyi yüzmektedir, son derece sakin olan bu köpekler oldukça zekidir. Cesur, atik ve mantıklı yaklaşımları sayesinde bu köpekler koruma köpeği olarak da eğitilmektedir. Birçoğu resmi alanlarda da aktif olarak görev almaktadır. Akita köpek cinsi diğer köpeklerle pek fazla yakın değildir ve diğer cinslerle serbest bırakmak yanlış bir tercih olabilir. Özellikle çocuklarla oldukça iyi anlaşan Akita köpek cinsi sevecen ve uyumludur. Yabancı kişilere karşı ciddi olan bu köpekler, farklı insanların kendine yaklaşmasına fazla izin vermemektedir. Aşırı bir şekilde havlamayan bu ırk, uzun yürüyüş ve koşuları sevmektedir.

56aaa80b014da74856a096dc120259c4

Japonya’da oldukça çok sevilen bu köpekler, ailelerin evlerini korumak için tercih ettiği köpek cinslerinden biridir. İnatçı yapısı yüzünden, yavruyken eğitimlerinin ciddi ve sıkı olması gerekmektedir. Yemek konusunda oldukça inatçı olan bu köpekler, bazen yemek yerken hırçın olabilmektedir. Yavruyken doğru bir eğitimin verilmesi durumunda, bu köpekler yemek yerken uysal olabilirler. Oldukça sıkılgan olan bu köpeklerin mutlaka bir itaat altında yetiştirilmesi gerekmektedir. Akitalar, yetiştirildiği aileye karşı oldukça bağlıdır ve sürekli aile içerisinde vakit geçirmek istemektedir. Oldukça tiz bir ses tonuna sahip olan bu köpekler, fazla havlamaz.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aleyna Tilki'den 'Uzi' açıklaması! Aşk yaşadılar mı?Aleyna Tilki'den 'Uzi' açıklaması! Aşk yaşadılar mı?
79'luk Filiz Akın’dan yeni paylaşım! Şezlong pozu hayran bıraktı 79'luk Filiz Akın’dan yeni paylaşım! Şezlong pozu hayran bıraktı
İbrahim Tatlıses’in itirafından sonra gözler ona çevrildi! Son hali inanılmazİbrahim Tatlıses’in itirafından sonra gözler ona çevrildi! Son hali inanılmaz
Anahtar Kelimeler:
Tuğba Altıntop Manken anne söyledi turu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tarkan'ın İzmir konserinde olay! Güvenlik müdahale etti! İzmir Marşı yarım kalınca Megastar bakın ne yaptı

Tarkan'ın İzmir konserinde olay! Güvenlik müdahale etti! İzmir Marşı yarım kalınca Megastar bakın ne yaptı

SGK devreye girdi: Emeklilikte yeni dönem

SGK devreye girdi: Emeklilikte yeni dönem

Türkiye'den dev bir hamle daha! Birçok ülke peşinde...

Türkiye'den dev bir hamle daha! Birçok ülke peşinde...

Kim Milyoner Olmak İster'de rüya gibi teklif!

Kim Milyoner Olmak İster'de rüya gibi teklif!

Metrobüs kazası sonrası olay olan videoyla ilgili açıklama geldi

Metrobüs kazası sonrası olay olan videoyla ilgili açıklama geldi

Dekolte giymediği için eleştiriliyordu! Popstar Özlem tesettüre girdi! "Cemaatten eğitim aldı"

Dekolte giymediği için eleştiriliyordu! Popstar Özlem tesettüre girdi! "Cemaatten eğitim aldı"

İlginizi Çekebilir

Dev köpekbalığının midesinden insan çıktı

Dev köpekbalığının midesinden insan çıktı

Mucizevi etkisini anında gösteriyor! Beş dakika ayırın

Mucizevi etkisini anında gösteriyor! Beş dakika ayırın

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu hatayı yapacağınıza paranızı çöpe atın!

Bu hatayı yapacağınıza paranızı çöpe atın!

30 tanesi birden saldırdı! Kurtulmak isterken çatıdan düştü

30 tanesi birden saldırdı! Kurtulmak isterken çatıdan düştü

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.