Tuğba Altıntop köpek saldırısına uğramıştı! Yüzü tanınmaz hale gelen ünlü isim o anları anlattı

Rafet El Roman’ın eski eşi ve kızlarının annesi manken Tuğba Altıntop, tatil için gittiği İstanbul-Şile’de köpek saldırısına uğradı. Arkadaşının Akita cinsi köpeğinin saldırısına uğrayan Altıntop’un yüzüne 50’den fazla dikiş atıldı.

"ÜZERİME ATLADI 3 5 KERE ISIRDI"

O anları canlı yayında anlatan Altıntop, "Arkadaşımın akita köpeği, sahipli köpek. Sevmek istemiştim. Oturuyorduk, yanımızda bir de K9 var. Önce sevdim hiçbir şey yapmadı. Eğildim yanağını öptüm. Sonra üzerime atladı 3 5 kere ısırdı sanırım. Pirana gibi..."

"50-60 TANE DİKİŞ ATILDI"

"Önce Mudanya devlet hastanesine gittim. İlk müdahale orada yapıldı. Sonra İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne gittim orada çok ilgilendiler. 50-60 tane estetik dikiş atıldı yüzüme.

Köpekleri çok seviyorum, yine seveceğim. Ben yanaşmamalıydım ama oldu olan. Bundan sonrasına bakacağız." dedi.

AKİTA CİNSİ KÖPEĞİN ÖZELLİĞİ

Akita köpek cinsleri oldukça iyi yüzmektedir, son derece sakin olan bu köpekler oldukça zekidir. Cesur, atik ve mantıklı yaklaşımları sayesinde bu köpekler koruma köpeği olarak da eğitilmektedir. Birçoğu resmi alanlarda da aktif olarak görev almaktadır. Akita köpek cinsi diğer köpeklerle pek fazla yakın değildir ve diğer cinslerle serbest bırakmak yanlış bir tercih olabilir. Özellikle çocuklarla oldukça iyi anlaşan Akita köpek cinsi sevecen ve uyumludur. Yabancı kişilere karşı ciddi olan bu köpekler, farklı insanların kendine yaklaşmasına fazla izin vermemektedir. Aşırı bir şekilde havlamayan bu ırk, uzun yürüyüş ve koşuları sevmektedir.

Japonya’da oldukça çok sevilen bu köpekler, ailelerin evlerini korumak için tercih ettiği köpek cinslerinden biridir. İnatçı yapısı yüzünden, yavruyken eğitimlerinin ciddi ve sıkı olması gerekmektedir. Yemek konusunda oldukça inatçı olan bu köpekler, bazen yemek yerken hırçın olabilmektedir. Yavruyken doğru bir eğitimin verilmesi durumunda, bu köpekler yemek yerken uysal olabilirler. Oldukça sıkılgan olan bu köpeklerin mutlaka bir itaat altında yetiştirilmesi gerekmektedir. Akitalar, yetiştirildiği aileye karşı oldukça bağlıdır ve sürekli aile içerisinde vakit geçirmek istemektedir. Oldukça tiz bir ses tonuna sahip olan bu köpekler, fazla havlamaz.



